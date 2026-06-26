Šrámková (Piráti): Připravenost České republiky na vlny veder

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi navrhnout zařazení nového bodu na pořad schůze. Navrhuji bod s názvem Připravenost České republiky na vlny veder a ochrana zdraví obyvatel.
Český hydrometeorologický ústav vydal pro tento víkend výstrahu před vysokými teplotami. Na řadě míst se přiblížíme ke 40 stupňů. V ohrožení je i absolutní teplotní rekord a není to výjimka, na kterou si počkáme jednou za 20 let. Takových víkendů bude přibývat. To není pozvánka k vodě, to je zdravotní riziko.
A teď budu mluvit jako lékařka. Horka zabíjí. Není to fráze, je to fakt. Data ukazují, že během vlny veder v letech 2015 a 2018 umíralo v nejhorších dnech v Česku denně zhruba o 100 lidí víc, než je obvyklé. To je počet srovnatelný s epidemií chřipky. A většina těch úmrtí se nikdy nezapíše jako úmrtí na horko. Zapíše jako selhání srdce nebo cévní příhoda. Právě proto je to riziko tak snadné přehlédnout a tak snadné podcenit.
Nejvíc ohroženi jsou senioři, malé děti, těhotné ženy a chronicky nemocní. Tedy ti, kdo se často nedokážou bránit sami. A když nepoleví ani noci a jsou tropické, tělo si neodpočine. Zátěž se sčítá den za dnem a pro člověka se srdeční nemocí to může být poslední kapka.
Představte si paní v posledním patře panelového domu. Sama bez klimatizace. Venku je 38 a v noci neklesne pod 28 a třetí den se za ní nikdo nezastaví, nikdo ji nepomůže a není jí zrovna nejlépe. To je každodenní stav.
A teď to podstatné. Na tohle riziko nemáme připravený zdravotní plán. Ano, máme adaptační strategii na změnu klimatu a to je dobře. Jenže to je převážně dokument o krajině, o vodě, o zeleni. Není to plán, jak při konkrétní vlně veder ochránit konkrétního člověka. Chybí nám systém včasné výstrahy, který spustí akci. Chybí jasné, rozdělené role, kdo komu volá, kdo otevírá ochlazovací místa, kdo zkontroluje osamělé seniory. A přesně tady je jádro problému. Ministerstvo životního prostředí má adaptaci. Ochranu zdraví by mělo mít Ministerstvo zdravotnictví a mezi nimi to propadá. Nikdo to nemá na starost.
Podívejme se ven. Madrid má plán na vlny veder přes 20 let. Barcelona otevírá stovky klimatizovaných útočišť tak, aby je měla většina obyvatel do 10 minut chůze. My zatím kropíme ulice a instalujeme pítka. To je hezké, na záchranu života to ale nestačí. Naše města ucelenou strategii až na výjimky nemají. Nejdál je zatím Praha.
Druhá věc je informování. Stát říká, že informuje, ale jak?
Státní zdravotní ústav má na webu brožuru o pitném režimu, to je užitečné.
Jenže ta paní z posledního patra si tu brožuru nenajde. Pasivní leták na internetu není prevence. Prevence je, když se ta informace aktivně dostane k tomu, kdo ji potřebuje – přes praktické lékaře, přes lékárny, přes sociální služby a obce. A u lidí pracujících venku i přes zaměstnavatele. Aby bylo jasné, co myslím tím plánem. Mám na mysli velmi konkrétní věci – stupně reakce podle teploty jasně dané dopředu, seznam ochlazovacích míst, která se takové dny otevřou, aktivní kontakt na nejohroženější přes praktické lékaře a sociální služby. Připravené nemocnice a záchranky na vyšší nápory. A srozumitelné pokyny pro školy, zaměstnavatele i dopravu. Nic z toho není raketová věda, jen to musí někdo sepsat a někdo za to musí nést odpovědnost. Proto navrhuji, abychom tento bod zařadili a uložili vládě jasný úkol, připravit takový národní plán ochrany zdraví před vlnami veder, termínově a s odpovědností konkrétního rezortu, ne rozmělněnou mezi všechny.
A hlavně to chci stihnout teď, před tou další vlnou veder. Samozřejmě můžeme si to schválit, tady ten víkend pravděpodobně nestihneme, jak řekli zmiňovaní ministři, prostřednictvím pana předsedajícího, v létě je horko, ale to určitě nebude zajímat ty seniory v těch panelácích anebo zdravotně nemocné, kteří mají nějaké srdeční potíže, kteří opravdu trpí. Navíc to stojí zlomek toho, co stojí přetížené nemocnice a pohřby, kterým šlo předejít. Prevence je vždycky levnější a lidštější než dodatečné počítání mrtvých.
A teď bych chtěla vám gratulovat na závěr. Zmínili jste, že jsou informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Samozřejmě ne na první stránce, ale musíte klikat. Zmínili jste sociální sítě pana ministra. Zmínili jste, že je potřeba, aby to zmiňovali novináři, že se tady ty informace mají z těch stránek dohledat.
No dobře. Ti novináři jsou vám teď dost dobří, že. Vám se hodí, teď, vy máte lajky na sítích a novináři odvedou práci za vás. A nejenom novináři, ale i veřejnoprávní média, která tak nesnášíte. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku