„O čem tady mluvíte?“ Poslankyně ANO utnula řeči o Macinkovi

Po několikaměsíční přestávce se znovu otevírá možnost získat od státu finanční podporu na energetické úspory v domácnostech. Ve čtvrtek dopoledne byl totiž obnoven příjem žádostí do programu Nová zelená úsporám, který nabízí dotace na zateplení rodinných domů, výměnu oken a dveří, instalaci tepelných čerpadel, fotovoltaických elektráren nebo úsporných systémů ohřevu vody. Podpora má pomoci domácnostem snížit náklady na energie a zároveň urychlit modernizaci bytového fondu.
Program se vrací poté, co byl na konci loňského roku dočasně pozastaven kvůli vyčerpání prostředků a úpravám systému podpory. Podle ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí mají nyní nové podmínky zajistit dlouhodobější stabilitu programu i lepší dostupnost financování pro širší okruh žadatelů. Žádosti bude možné podávat až do konce října 2029, případně do vyčerpání vyčleněných prostředků.
Právě ohledně Nové zelené úsporám měl být interpelován ministr životního prostředí Igor Červený. Toho se na úvod čtvrteční schůze dotazoval jeho předchůdce Petr Hladík (KDU-ČSL). Do debaty byla postupně zapojena i poslankyně ANO Berenika Peštová, předsedkyně výboru pro životní prostředí, která se přela s Hladíkem o starou formu Nové zelené úsporám, kterou označila jako „rozhazování peněz z helikoptéry.“
Zmíněné trio politiků se následně střídalo u pultíku více než hodinu, když na přetřes přišly i personální změny na resortu životního prostředí, kde byl zaměstnán například influencer Adam Šejna. Do debaty se postupně přihlásila celá řada poslanců, kteří se začali vzájemně osočovat a diskuse se na další desítky minut zasekla na sporu opozičních a koaličních poslanců, kdo se hůř chová k těm druhým.
Korunu tomu nasadila předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová, která se ostře pustila do ministra Červeného i celého klubu Motoristů. „Slyšela jsem dobře, že ministr za Motoristy, který je ze stejné strany jako ministr zahraničních věcí Macinka, který nedělá nic jiného než že se teatrálně a naprosto neuvěřitelným způsobem předvádí tady za tím pultíkem...? Člověk, který včera vůbec nezvládl své emoce na tiskové konferenci po rozhodnutí Ústavního soudu, který neuvěřitelným způsobem znevažuje principy právního státu. Tak vy jste ministr za stejnou stranu. Vy jste na to zapomněl? Nebo máte ten pověstný dvojí metr, že některé věci kritizujete jen u někoho? Mně to připadá prostě neuvěřitelné. Prostě, pane ministře, jste ministr za Motoristy. Ministr Macinka se neumí chovat, je teatrální, chová se jako fracek, tak si nejprve zameťte před vlastním prahem a pak tedy někoho poučujte,“ vzkázala ostře Šebelová.
To už nevydržela Berenika Peštová, která Šebelovou a ostatní uzemnila s výtkou, kam se posunula původně věcná debata o Nové zelené úsporám. „Já bych ráda oslovila všechny své kolegy, kteří teď zde řečnili. O čem byla ta debata od začátku? Bavili jsme se o Nové zelené úsporám, bavili jsme se o Ministerstvu životního prostředí, bavili jsme se o všech těch projektech, kam to směřuje. Můžete mi prosím vás vysvětlit, proč jsme skončili tam, kde jsme skončili?“ nechápala Peštová.
„Můžete mi někdo z vás vysvětlit, proč každý vystoupíte, teatrálně tady vykřičíte něco, co nemá s tím meritem věci vůbec nic společného? Proč jsme se dostali od místa, které bylo věcné? Bavili jsme se tady a řekla bych, že dost věcně. Tak co to sem taháte, kdo jak vystupuje, jak se kdo chová, nechová, co to má co společného s tou interpelací? To jste si všichni chtěli natočit videa, teď už to máte na sítích, tak jste spokojení? Ale vůbec jsme se nedostali pořádně k té interpelaci, kterou jsme tady řešili?“ ostře se pustila Peštová do svých předřečníků.
Přitom pro občany by podle ní bylo přínosnější, kdyby se vedly věcné debaty o věcech, které občanům pomůžou. „Já jsem byla připravená, protože já bych byla ráda, aby se naši občané dozvěděli to, co je zajímá a je zajímá ta Nová zelená úsporám. Je zajímá ta Light verze, to jsou věci, které měly být řečeny tady u mikrofonu,“ prohlásila Peštová. „Vidím, že paní kolegyně Šebelová už tady není, takže si vykřičela svoje a zase odešla,“ dodala ironicky předsedkyně výboru pro životní prostředí.
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