„O čem tady mluvíte?“ Poslankyně ANO utnula řeči o Macinkovi

25.06.2026 14:15 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Ve čtvrtek byly na pořadu jednání Poslanecké sněmovny interpelace členů vlády, které měly směřovat především na ministra životního prostředí Igora Červeného (za Motoristy), konkrétně k dotačnímu programu Nová zelená úsporám. Jenže předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová místo toho přešla k tématu rozhodnutí Ústavního soudu. Proti tomu se ohradila poslankyně hnutí ANO Berenika Peštová.

„O čem tady mluvíte?“ Poslankyně ANO utnula řeči o Macinkovi
Foto: Hans Štembera
Popisek: Mimořádná schůze o střetu zájmů Andreje Babiše. Pořad schůze schválen nebyl

Po několikaměsíční přestávce se znovu otevírá možnost získat od státu finanční podporu na energetické úspory v domácnostech. Ve čtvrtek dopoledne byl totiž obnoven příjem žádostí do programu Nová zelená úsporám, který nabízí dotace na zateplení rodinných domů, výměnu oken a dveří, instalaci tepelných čerpadel, fotovoltaických elektráren nebo úsporných systémů ohřevu vody. Podpora má pomoci domácnostem snížit náklady na energie a zároveň urychlit modernizaci bytového fondu.

Program se vrací poté, co byl na konci loňského roku dočasně pozastaven kvůli vyčerpání prostředků a úpravám systému podpory. Podle ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí mají nyní nové podmínky zajistit dlouhodobější stabilitu programu i lepší dostupnost financování pro širší okruh žadatelů. Žádosti bude možné podávat až do konce října 2029, případně do vyčerpání vyčleněných prostředků.

Právě ohledně Nové zelené úsporám měl být interpelován ministr životního prostředí Igor Červený. Toho se na úvod čtvrteční schůze dotazoval jeho předchůdce Petr Hladík (KDU-ČSL). Do debaty byla postupně zapojena i poslankyně ANO Berenika Peštová, předsedkyně výboru pro životní prostředí, která se přela s Hladíkem o starou formu Nové zelené úsporám, kterou označila jako „rozhazování peněz z helikoptéry.“

Zmíněné trio politiků se následně střídalo u pultíku více než hodinu, když na přetřes přišly i personální změny na resortu životního prostředí, kde byl zaměstnán například influencer Adam Šejna. Do debaty se postupně přihlásila celá řada poslanců, kteří se začali vzájemně osočovat a diskuse se na další desítky minut zasekla na sporu opozičních a koaličních poslanců, kdo se hůř chová k těm druhým.

Korunu tomu nasadila předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová, která se ostře pustila do ministra Červeného i celého klubu Motoristů. „Slyšela jsem dobře, že ministr za Motoristy, který je ze stejné strany jako ministr zahraničních věcí Macinka, který nedělá nic jiného než že se teatrálně a naprosto neuvěřitelným způsobem předvádí tady za tím pultíkem...? Člověk, který včera vůbec nezvládl své emoce na tiskové konferenci po rozhodnutí Ústavního soudu, který neuvěřitelným způsobem znevažuje principy právního státu. Tak vy jste ministr za stejnou stranu. Vy jste na to zapomněl? Nebo máte ten pověstný dvojí metr, že některé věci kritizujete jen u někoho? Mně to připadá prostě neuvěřitelné. Prostě, pane ministře, jste ministr za Motoristy. Ministr Macinka se neumí chovat, je teatrální, chová se jako fracek, tak si nejprve zameťte před vlastním prahem a pak tedy někoho poučujte,“ vzkázala ostře Šebelová.

To už nevydržela Berenika Peštová, která Šebelovou a ostatní uzemnila s výtkou, kam se posunula původně věcná debata o Nové zelené úsporám. „Já bych ráda oslovila všechny své kolegy, kteří teď zde řečnili. O čem byla ta debata od začátku? Bavili jsme se o Nové zelené úsporám, bavili jsme se o Ministerstvu životního prostředí, bavili jsme se o všech těch projektech, kam to směřuje. Můžete mi prosím vás vysvětlit, proč jsme skončili tam, kde jsme skončili?“ nechápala Peštová.

„Můžete mi někdo z vás vysvětlit, proč každý vystoupíte, teatrálně tady vykřičíte něco, co nemá s tím meritem věci vůbec nic společného? Proč jsme se dostali od místa, které bylo věcné? Bavili jsme se tady a řekla bych, že dost věcně. Tak co to sem taháte, kdo jak vystupuje, jak se kdo chová, nechová, co to má co společného s tou interpelací? To jste si všichni chtěli natočit videa, teď už to máte na sítích, tak jste spokojení? Ale vůbec jsme se nedostali pořádně k té interpelaci, kterou jsme tady řešili?“ ostře se pustila Peštová do svých předřečníků.

Přitom pro občany by podle ní bylo přínosnější, kdyby se vedly věcné debaty o věcech, které občanům pomůžou. „Já jsem byla připravená, protože já bych byla ráda, aby se naši občané dozvěděli to, co je zajímá a je zajímá ta Nová zelená úsporám. Je zajímá ta Light verze, to jsou věci, které měly být řečeny tady u mikrofonu,“ prohlásila Peštová. „Vidím, že paní kolegyně Šebelová už tady není, takže si vykřičela svoje a zase odešla,“ dodala ironicky předsedkyně výboru pro životní prostředí.

Psali jsme:

Peštová (ANO): Odešli ti, kteří byli dosazeni
„Dno.“ Hřibovi gesto ve Sněmovně neprošlo
Jak se vyrábí komedie pro voliče STAN: Rakušan, telefon a prázdná židle
„Vy jste neskutečný dobytek.“ Hřib ve sněmovně rozzuřil poslankyni ANO

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

sněmovna , Červený , Hladík , Nová zelená úsporám , Peštová , Šebelová

Váš názor? (Hlasovalo 6 čtenářů)

Souhlasíte, že poslanci by více měli řešit zákony než vzájemné osočování?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jan Holásek, LL.M. byl položen dotaz

Domluvy a pomluvy

Já jste také toho názoru, že politici by se měli být schopni domluvit a ne se pomlouvat, hlavně veřejně. Nemyslíte, že jako hlupáci jak tvrdíte vypadáme i tehdy, když prezident v zahraničí vládu pomlouvá? To se podle mě nedělá. Ať vysloví svůj názor, tady.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Uvázat Pavla na řetěz. Holec má výzvu pro Babiše

15:39 Uvázat Pavla na řetěz. Holec má výzvu pro Babiše

Spor o účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře dál vyvolává silné emoce. P…