Hladík (KDU-ČSL): Ministře, kde jsou peníze na environmentální výchovu?

25.06.2026 14:01 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 24. června 2026 k enviromentální výchově ve školách.

Hladík (KDU-ČSL): Ministře, kde jsou peníze na environmentální výchovu?
Foto: Repro ČT
Popisek: Ministr Petr Hladík

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, krásné dobré ráno. Chci na úvod poděkovat panu ministrovi, že tady je a že s ním dneska tu debatu vést budeme a můžeme. Na druhou stranu chci pana ministra pokárat za to, že dneska nejel do Bruselu a že tam poslal pana Turka, a místo toho, aby debatoval s evropskými ministry, se věnuje českému parlamentu. Je to o prioritách. Já si myslím, že Rada ministrů životního prostředí by byla vhodnějším plénem, a mohli jsme tu debatu vést za týden. Ale budiž, pojďme se dostat k té věcnosti.

Pan ministr mně odpovídal v únoru k environmentálnímu vzdělávání. On v závěru té odpovědi píše: „Dovolte mi vás ujistit, že environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu považujeme za důležitou součást vzdělávacího systému. Zvláště v oblasti podpory kontaktu dětí s přírodou vnímáme úzkou vazbu na jednu z priorit vlády, kterou je péče o duševní zdraví dětí.“

Chci poděkovat za tu odpověď, ale zároveň vlastně ta odpověď nenaznačuje úplně řešení. Z toho důvodu, pane ministře, jsem dneska chtěl vést tu debatu, kam se vlastně – protože už máme červen – posunula debata se sítí Pavučina ve smyslu financování. Hodně mě zajímá aktuální situace, to znamená, zda a kdy budou vypsány pilíře EVVO a zda na ně bude alokováno těch předpokládaných 70 milionů. A zajímá mě i budoucnost, to znamená následující roky. Především mně jde o institucionální podporu, o to, jestli síť environmentálního vzdělávání bude moci být zachována nebo rozšiřována její kapacita.

Jenom připomenu, že nějakou formou environmentálního vzdělávání v České republice kdysi prošla tak třetina dětí a postupně tím cílem bylo, aby se to dotklo alespoň poloviny dětí ve školním věku, a to ještě napříč Českou republikou, protože ten problém trošku máme v některých krajích, v Ústeckém, Karlovarském a na severní Moravě není taková kapacita environmentálního vzdělávání, jako je třeba na Vysočině, v Pardubickém nebo v Jihomoravském kraji.

Tak budu rád, když možná povedeme tu debatu a odpovíte, pane ministře, na konkrétní otázky směrem k pilířům environmentálního vzdělávání a institucionální podpoře. Děkuji.

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • poslanec
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KDU-ČSL , Hladík

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Soudy

Jak je možné, že když se na soud obrátí prezident je rozhodnuto za 2dny! a v případě obyčejných smrtelníků jako my by soudy za dva dny nerozhodly absolutně o ničem, zřejmě by ani soudci neotevřeli spis a naopak se vlečou i roky? To mi nepřijde vůbec spravedlivé. Jak se říká, když nejde o život o nic...

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