Svárovská (Piráti): Toto je klimatická krize, postupující změna klimatu

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, opakování je matka moudrosti a tak navrhuji zařazení nového urgentního bodu na pořad této schůze: Informace vlády o opatřeních k ochraně zdraví obyvatel při extrémní vlně veder a o připravenosti státu, obcí a veřejných služeb na dopady klimatické krize. Česko právě prochází, asi jste si všimli, extrémní vlnou veder.
Český hydrometeorologický ústav, kterému Motoristé proškrtali personální stav, vydal výstrahu před extrémně vysokými teplotami. Na velké části území mají teploty překračovat 37 stupňů a o víkendu mohou dosahovat až ke 40 stupňům Celsia. Lidem hrozí vysoká zátěž a přehřátí. Toto opravdu není teplé počasí, to je zdravotní riziko a otázka veřejné bezpečnosti.
Motoristé ve vládě nám oznámili, že žádná klimatická krize neexistuje, že je to ideologie, a tak ji prostě škrtli z úřadů, politik, názvů, agend a strategií. Jejich mezery v základním vzdělání v oblasti fyziky, chemie a biologie a ani nemluvím o ekologii a klimatologii, jsou do nebe volající a jejich smích nad vlastními mezerami a neznalostmi, pane kolego Gregore, prostřednictvím pana předsedajícího, je opravdu k pláči.
Tak prosím, vážení motoristé, vážený pane premiére, vážená vládo, toto je klimatická krize, postupující změna klimatu, která mění životní a ekonomické podmínky pro život člověka v takové míře a takovým tempem, že způsobuje krizi. To není nějaký vzdálený problém tajících ledovců. To je rozpálené město, ve kterém se nedá dýchat. To jsou byty, ve kterých se nedá v noci spát. Mimochodem, zateplené byty? Možná vás to překvapí. Jsou lépe izolované i vůči vedru. Jsou to školy, školky, nemocnice, tramvaje, stavby, kuchyně, sklady a sociální služby, kde lidé pracují nebo žijí v podmínkách, které přímo ohrožují jejich zdraví. Je to vysychající krajina, ohrožená úroda a riziko dalších ničivých požárů anebo povodní.
Proč tomu říkáme krize? Protože extrémní vedro ohrožuje zdraví a životy lidí. Zvyšuje riziko dehydratace, kolapsů, infarktů, mrtvic, selhání ledvin a dalších vážných stavů. Nejohroženější jsou malé děti, senioři, lidé s chronickými nemocemi, lidé bez domova a lidé dlouhodobě vystavení horku, například při práci venku. Všem těmto lidem se Motoristé od srdce zasmáli.
Protože extrémní vedro ohrožuje ekonomiku, snižuje produktivitu práce, omezuje stavebnictví, zemědělství, dopravu, průmysl i služby, znamená vyšší náklady pro firmy, domácnosti, nemocnice, sociální služby i veřejné rozpočty. Extrémní vedro ohrožuje infrastrukturu, zatěžuje energetickou síť, zvyšuje spotřebu vody a elektřiny, přehřívá města, ničí silnice a koleje, komplikuje veřejnou dopravu a zhoršuje kvalitu ovzduší. Nejde o jeden horký víkend, jde o trend. Jde o nový normál, který bude častější, delší a nebezpečnější, pokud budeme dál předstírat, že klimatická krize je nějaký politický názor. Evropa už ví, co extrémní vedra znamenají. Studie publikovaná v časopise Nature Medicine odhadla, že během léta 2022 zemřelo v Evropě v souvislosti s horkem více než 61 000 lidí.
Místopředseda PSP Jan Skopeček: Paní poslankyně, já vám rozumím. Poprosím kolegy a kolegyně, aby se v sále ztišili. Jakkoliv se blíží hlasování, tak ještě vystupuje paní kolegyně Svárovská, tak ji nechte v klidu vystoupit. Paní kolegyni dávám vteřiny navíc.
Poslankyně Gabriela Svárovská: Děkuji. V roce 2023 odhadl IS Global(?) přes 47 000 úmrtí souvisejících s horkem v Evropě. To jsou čísla která by měla každou vládu vést k okamžité reakci. A co dělá česká vláda? Řeší svoje skandály, mocenské spory, korupční kauzy, konflikty s prezidentem, které sama vyvolala. Ptám se, kdy svoláte Bezpečnostní radu státu? Ptám se pana premiéra, kdy vyměníte ministra životního prostředí, který evidentně nechápe, jakému problému Česko čelí, anebo kdy začnete sám konat? Proto navrhuji tento bod na program této schůze. Děkuji.
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