Jakob (TOP 09): Vaše politika rozpočtové zkázy, tak tu tady musíme řešit za vás

Děkuju, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, teď tady projednáváme pořad mimořádné schůze, která má jediný bod, a to je zákon o sdružování v politických stranách. A místo toho jsme tady díky mým třem předřečníkům sledovali, troufnu si říct, nepříliš zdařilou prezentaci hnutí ANO, která mimochodem trvala déle než ona zmiňovaná vládní tiskovka k ozdravnému balíčku, nepočítám do toho dotazy novinářů. Mě tento způsob jednání fascinuje. Kromě toho, že jde o zjevné obstrukce s vedlejším produktem, tak nám tady hnutí ANO tvrdí, že ví, jak na to. Ano, my jsme viděli v minulosti, že víte, jak na to. Vaše politika rozpočtové zkázy, tak tu tady musíme řešit za vás. Za vás, když zrovna kolegyně Schillerová byla ministryní financí, tak tady byly absolutně rekordní schodky státního rozpočtu. Ano, uznávám, byl tady covid, ale i NKÚ říká, že náklady s covidem byly pouhým zlomkem toho rozpočtového schodku.

Já musím reagovat na některé věci, které tady zazněly. Třeba na to, že naše vláda v roce 2022 zadlužila nejvíc tuto zemi. No, ale jaký to byl rozpočet na rok 2022? To byl váš rozpočet. My jsme v něm jenom našli 70 miliard úspor. (Smích poslanců ANO.) Takže vy si stěžujete na svůj rozpočet, který jste tady předtím předkládali. Kdybychom ty úspory nenašli, tak by to zadlužování bylo ještě větší. Padaly tady příklady s průměrnou rodinou. Já už v úterý, když to obdobně počítaly odbory, uznávám, jejich propočty byly ještě méně fundované, tak jsem jim to přepočítal, a ty dopady opravdu vycházejí jinak. Když tady kolegyně Schillerová říkala, jsem to nestihl značit, ale když mi to dodá, rád to přepočítám i jí.

Dál tady bylo uváděn, že ekonomika je v recesi. Prosím kolegyni Schillerovou, prostřednictvím pana předsedajícího, aby si ověřila fakta. Je nám obecně tady vyčítán přístup k inflaci. Ale kde bylo podhoubí inflace? To byla právě ta vaše politika rozpočtové zkázy, kterou jste tady prováděli. Tam je to podhoubí současné inflace. (Hluk v sále.) V úterý jste nám vyčítali a pak jste si různě na sítě dávali, jak chceme zdražovat naftu. Nikoliv, my jenom chceme to dočasné opatření v době, kdy nafta je za dlouhá léta nejlevnější, kdy byla, tak to dočasné opatření zrušit, protože opravdu postrádá smysl. A chápu, že jsou pumpy ve vlastnictví vašeho pana předsedy, kde ta nafta je suverénně, suverénně nejdražší.

Slyšeli jsme dlouhou přednášku kolegyně Dostálové (Hluk v sále se stupňuje.) o bydlení, o cestovním ruchu, jak jsou tyto oblasti ve velmi špatném stavu. Já to nebudu komentovat víc, než že rezort MMR, pod který tyto agendy spadají, hnutí ANO mělo v gesci osm let. Tak to svědčí o tom, v jakém stavu jsme ten rezort převzali.

Snad poslední věc, která mě mimořádně zaujala, tak to byly ty plány hnutí ANO nebo kolegyně Schillerové s tím, jakou má jasnou představu, jak v této situaci dál postupovat, jak povzbudit naši ekonomiku. Já když jsem to slyšel, tak jsem měl pocit, že kolegyně Schillerová vymyslela jakési ekonomické perpetuum mobile. (Poslankyně Schillerová z místa: To vymyslel pan ministr.) Ne vy, paní kolegyně Schillerová, prostřednictvím pana předsedajícího. Výdaje nám můžou bobtnat, všeho vám dáme víc, výdaje porostou nekontrolovatelným tempem, daně se rozhodně zvyšovat nebudou, budou se snižovat, ale výnos z nich bude výrazně vyšší.

Ano, trochu mě vyděsilo, když jste tady zmínila ty věci, které se vám opravdu nepodařily, a trochu mě děsí - a doufám, že se k tomu už nikdy v této zemi vracet nebudeme - systém jako EET, jako zaklekávání při kontrolním hlášení a podobně, to doufám, že ne. Ale znělo to jako ekonomické perpetuum mobile. Ono by to bylo asi na Nobelovu cenu za ekonomii, až na to, že každý student prvního ročníku ekonomii ví, že to takto fungovat nemůže.

Já prosím, přestaňme tady s propagací jednoho hnutí, vašich myšlenek, mohli bychom tady hodnotit vaše působení v minulosti. Vraťme se k programu této schůze, tedy k zákonu o sdružování v politických stranách, k projednávání a hlasování pozměňovacích návrhů, které se - ano - dotýkají i střetu zájmů, tedy vašeho pana předsedy, a proto tady takto tímto způsobem obstruujete. Děkuji za pozornost.

