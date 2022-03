Jalovec (STAN): Periferie žije! Zatím…

reklama

Život na periferii republiky nikdy nebyl lehký, a je-li ona periferie v babišovském „nejhorším kraji úplně ve všem“, platí to dvojnásob. Na to jsme na Chebsku zvyklí. Víme, že sem letecká záchranka prostě nemůže dorazit v zákonem stanoveném limitu, že když nás v sobotu večer rozbolí zub, nezbývá než počkat do rána, že chtějí-li naše děti studovat VŠ, musí region (pravděpodobně navždy) opustit, že domů z hlavního, ba ani z žádného krajského města, nedojedeme po dálnici. Jo, i onkologičtí pacienti se odtud ve 21. století za léčbou vydávají do 100 km vzdálené Plzně. V kraji se prý komplexní onkologické centrum nevyplatí.

Na výše uvedeném se za posledních 20 let nezměnilo skoro nic a mám pocit, že absence nebo možná jen nekompetence politiky regionálního rozvoje pomalu ústí ve smutné finále, kdy se všichni mladí a schopnější lidé z periferních regionů republiky přesunou do středních Čech a Prahy. Na zbytku území pak můžeme turistům předvádět nefalšovanou divočinu – přírodou počínaje a zvlčilým obyvatelstvem konče. Zrovna dnes jsem se dočetl, že se v Praze připravuje výstavba čtvrtí pro dalších 100 tisíc obyvatel. V té Praze, která je už dnes dopravně přetížená, kde ceny nemovitostí lámou rekordy a kde sídlí, až na čestné výjimky, všechny centrální úřady a instituce.

Doufám a opravdu prosím, aby naši zástupci ve vládě a parlamentu na rozvoj zaostávajících regionů nezapomínali. Pomůže to nejen jejich obyvatelům, ale nakonec to uleví i Praze a Středočeskému kraji.

Ne, neprosíme o další nesmyslné dotační tituly v podobě nefunkčních Re:startů, které nepomáhají a jen živí zástupy úředníků na ministerstvech. Pamatuji, když k nám přijely úřednice z MPO představit nový dotační program na výstavbu bytů. Po dvouhodinové diskusi jsme se zděšením zjistili, že podmínky jsou nastaveny tak, že ani jedna obec v kraji z tohoto programu čerpat nemůže. Přitom by stačilo regiony povzbudit nevelkými úpravami RUD, konečně naplnit skvělý (a už letitý) plán STAN na relokalizaci centrálních úřadů z Prahy do menších měst, zatlačit na ŘSD, SŽ a ČEZ, aby na periferii republiky přivedly kapacitní infrastrukturu. Máme totiž u Chebu perfektní plochu pro průmyslový park a zájem o ni jeví řada investorů, a to včetně těch vyžadující zaměstnance s vysokou kvalifikací, které tu potřebujeme jako sůl. Jenže…

Jenže k zóně nevede kapacitní napojení elektrického vedení. ČEZ na naše prosby odpovídá, že ho začne řešit až v okamžiku, kdy si pozemky koupí investor. Příprava a výstavba nového vedení ale bude trvat pět let! Žádný ze zájemců o využití pozemků takhle dlouho čekat nehodlá, obvykle chce do tří let vyrábět. Stejně tak by investoři uvítali, kdyby se po 20 letech odkladů kraj konečně napojil na dálniční síť. Nejlépe českou i německou.

Zajásal jsem, když Krajský soud v Plzni souhlasil s tím, že v Chebu vznikne jeho pobočka pro Karlovarský kraj. Potřebné prostory u nás stát má, zřízení pobočky by nebylo časově ani finančně náročné, lidé i místní advokáti by nemarnili čas zdlouhavým cestováním do Plzně, stát by ušetřil na cestovních náhradách. Jenže…

Jenže tentokrát už „naše“ vláda, tedy vláda, v níž sedí ministři za STAN, do Chebu vzkázala, že pokud má vzniknout v kraji pobočka krajského soudu, pak jedině ve Varech. Tam sice nemají volné prostory, ba ani projekt nové budovy, ale to přece nevadí. Počkáme deset, dvacet let a pobočka možná bude. Pozdě a draze, ale přece!

Staňáci, nezapomínejme na periferní regiony. A už vůbec ne na své kořeny!

Mgr. Antonín Jalovec, starosta Chebu a krajský zastupitel

Zdroj.

