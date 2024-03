Jílková (KDU-ČSL): Rodiče u dětí v nemocnici nejsou návštěva, ale doprovod

reklama

Rodiče u dětí v nemocnici nejsou návštěva, ale doprovod.

Být spolu, když je dítě nemocné, je úplně normální.

Přesto se stále objevují případy, kdy rodiče musí o přítomnost v nemocnici u postele svého nemocného dítěte docela bojovat.

Někdy zazní, že nárok na pobyt rodičů mají jen děti do 6 let (to mimochodem není pravda). Nebo se objeví poznámky personálu, že už je dítě velké a zvládne to samo. Že jsou rodiče agresivní a obtěžují - no jasně - když se bojíte, začnou z vás často mluvit emoce...

V jiných nemocnicích po rodičích dokonce vymáhali poplatek za sezení na židli. 220 Kč přes den, v noci za 330 Kč.

Roli rodiče s nemocným dítětem výstižně shrnul primář dětského oddělení havířovské nemocnice Hynek Canibal:

“Kolik prostoru zabírá židle? Když si na ni sednu, kolik zaberu místa, když držím dítě za ruku? Asi moc ne. Když chcete, místo najdete. Jsem bytostně přesvědčený, že pokud rodič chce být s dítětem, mělo by se udělat všechno pro to, aby s ním být mohl.

My známe medicínu a umíme pomoct odborně, ale dítě má svoje velmi individuální potřeby, o kterých nic nevíme. Rodič ví, jak dítě reaguje na stres, a proto je pro nás partnerem v procesu uzdravení dítěte“ řekl pro Deník N.

Rodiče mají u dětí do 18 let vždy nárok doprovázet dítě! V červnu minulého roku vydalo ministerstvo zdravotnictví metodiku, která právo dítěte na pobyt rodičů jasně definuje. Tenhle dokument najdete v komentářích.

Tady ale naše snaha nekončí. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, kde bude jasně zmíněno, že dítě má při hospitalizaci garantovanou bezplatnou přítomnost jednoho rodiče.

