Jiří Kobza: Kde je ta evropská „pravda a láska“?

Volbou euroskeptického hnutí to dají jasně najevo. Podle mne to bude žel asi poslední šance vyjádřit vůli občanů k odchodu. Pak už totiž bude skoro nemožné odejít, protože EU chystá pečlivě utkanou síť opatření, jak to znemožnit.
EU se podle všech předpokladů začne postupně sama zevnitř rozpadat pod tlakem neschopného vedení, dekadentních hnutí, imigrace a dluhů. Jako když odpadá tkáň plná metastáz, bude to velice bolestivé a riskantní. Poté, co se celá tato podivná stavebnice z papírových kostek nespravedlivých smluv a zvrácených předpisů jménem EU rozpadne, zbudou tu po ní národním státům nepředstavitelné dluhy a morální škody. Mimo jiné v podobě značně otřesené důvěry v jakoukoli smysluplnou spolupráci na rovnocenné bázi mezi státy, které to ještě v době EHS či Evropských společenství (a obecně před přijetím vazalské a kolonizační Lisabonské smlouvy) docela dobře a pro všechny výhodně uměly.
Vedení EU to všechno nejspíš už ví nebo tuší, tak sama i prostřednictvím svých ochotných a všehoschopných nohsledů a jejich partají (u nás např. Piráti, ODS a další stávající či odpadlí koaličníci) se všemožně snaží využít zbývající dobu k vytvoření takových podmínek, které jakékoliv odstředivé tendence vedoucí k czexitu zcela znemožní. Jde především o prohloubení závazků ČR vůči EU. To se má dít těmito cestami:
1. Zbavením možnosti využití bezprostřední náhrady „obchodování“ (podle mne jde spíše o drancování) místních firem s EU jejich náhradou rozsáhlými trhy mimo EU, což jsou především USA, Rusko, Čína, Indie, Írán atd. Proto jsou tolik podporovány veškeré aktivity vedoucí k maximálnímu zničení jakýchkoliv politických vazeb a přátelských vztahů s těmito zeměmi.
2. Maximálním zadlužením ČR vůči EU a navíc jejím zavázáním se ručit za připravované eurobondy (evropské dluhopisy) se stanou finanční závazky ČR nesplatitelnými a občané budou mít před sebou volbu zůstat v područí EU, anebo státní bankrot. Koneckonců, nebyl by v dějinách EU první – pohleďme do nedávné minulosti Kypru, Řecka, Islandu, ale i Irska. Nemuselo vždy jít přímo o bankrot, ale o pozastavení všech soukromých finančních transakcí, v podstatě ožebračení lidí srovnatelné snad jen se slavnou Zápotockého „měnovou reformou“ z počátku 50. let minulého století. Rozdíl je v tom, že tehdy nás okradli „naši“, kdežto nyní se nás chystají dohnat do propasti „cizí“. Hlavně že nám pořád vnucují myšlenku evropského bratrství. Nu, jedině možná ve stylu biblických bratrů Ábela a Kaina. Přerod Evropské unie do dluhové unie se rýsuje stále jasněji.
3. Nezapomínejme v této souvislosti ani na hrozivý atak tzv. zeleného údělu, který také nesmyslně zdraží a značně omezí průmyslovou výrobu.
4. Další vlna migrace a „přesídlování“ různých nevčlenitelných davů (viz dnešní Dijon, Duisburg atd.) z Německa do států střední Evropy. Kdopak nám to tady cvrlikal před lety wir shaffen das, tedy zvládneme to? Zřejmě tím ta paní myslela, že zvládnou nás zničit vnucením milionů nelegálních a nepozvaných migrantů. Mutti Merkelová je za vodou, odevzdala všechny funkce, možná odjela na Rujánu, kam se jezdila slunit již jako funkcionářka FDJ (již od r. 1978 byla členkou krajského vedení FDJ, dederonské obdoby našeho SSM, předvoje komunistické strany, a stala se sekretářkou této mládežnické organizace pro agitaci a propagandu na Akademii věd NDR, nezapomínejme). Nu a my ostatní v té katastrofě, co způsobila, zůstaneme až po krk.
Současnou dobu lze charakterizovat také tak, že probíhá drsný závod s časem, kdy jde o to, zda EU stačí ČR nasadit tyto otrocké okovy před tím, než si Češi zvolí takovou stranu, která je vyvede na svobodu.
Ve sněmovních volbách na podzim 2025 půjde tedy opravdu o hodně. O budoucnost našich dětí a vnuků. O to, v jakém životě a v jakém prostředí je zde necháme žít. Tuto zodpovědnost z nás nikdo nesejme a musíme se sami sebe ptát, zda se chceme dožít toho, kdy nám naše děti vyčtou, že jsme nechali zašantročit jejich dědictví a odsoudili je k trvalé zadluženosti. Nějak v té EU marně hledám slibovanou pravdu a lásku, spíše nacházím nekonečnou hamižnost a bezohlednost bank a korporací.
autor: PV