Jiří Kobza: Předvolební dvacatero

19.07.2026 17:37 | Monitoring
autor: PV

Blíží se komunální a senátní volby, a tak není od věci si zrekapitulovat faktory, které v nich, zejména v těch druhých, mohou vést k jasnému úspěchu. Sestavil jsem si jaksi jednoduché předvolební dvacatero případného kandidáta, z něhož zároveň vyplyne jeho podpora ze strany mainstreamových médií. Vypadá asi takhle:

Jiří Kobza: Předvolební dvacatero
Foto: archiv
Popisek: Jiří Kobza
  1. Musí odmítat financování médií ze státního rozpočtu
  2. Musí nenávidět Rusko a obzvláště Putina
  3. Musí bezvýhradně a oddaně podporovat ukrajinskou válku a Zelenského
  4. Musí podporovat další a další přesuny peněz na Ukrajinu, i když se neví, kde skončí, resp. možná se to ví, ale nemluví se o tom.
  5. Musí podporovat ukrajinskou masovou imigraci
  6. Musí podporovat sebenesmyslnější nákupy předražených amerických zbraní
  7. Musí podporovat LGBT+  skupiny a případně být jejich aktivním členem
  8. Nesmí se dát zmást výsledky korupčních kauz politických stran bývalé pětikoalice:
    1. Kdo by věřil v Bitcoiny (ODS)?
    2. Kdo by se zabýval Kampeličkami a dalšími obskurními a neprůhlednými projekty (ODS)?
    3. Kdo by se zabýval skutečným rozsahem mafiánské organizace označované jako Dozimetr (STAN, TOP09)?
  9. Musí podporovat prezidenta Pavla i jeho loutkovodiče Koláře
  10. Musí nenávidět a neustále špinit premiéra Babiše, předsedu parlamentu Okamuru , předsedu motoristů Macinku i zmocněnce Turka
  11. Musí podporovat Green Deal i se zničením českého průmyslu, energetiky a dopravy
  12. Musí podporovat migrační pakt
  13. Musí věrně stát po boku Ursuly von der Leyen a Evropské komise
  14. Musí neustále plakat nad osudem vyhnaných sudeťáků (a ne aby ho napadlo připomínat těch 350.000 Čechoslováků, vyhnaných z pohraničí v r. 1939, a další statisíce mrtvých na území tehdejšího Protektorátu pod kuratelou předků dnešních „milých krajanů“
  15. Nesmí připomínat německé válečné zločiny
  16. Musí podporovat odstraňování sovětských válečných památníků
  17. Nesmí upozorňovat na nárůst nacismu na Ukrajině
  18. Musí prosazovat Euro
  19. Musí pracovat proti znovusjednocení V4
  20. Musí být plně konformní s názory veřejnoprávních redaktorů a moderátorů

Kdo splní všech 20 bodů, má politickou kariéru jistou! Když poslouchám projevy politiků bývalé 5 koalice nebo komentáře ČT, myslím, že jsem na nic nezapomněl.

A teď zkusme obrátit kartu. Když splníte těchto 20 bodů, pak je vám jedou provždy mediálně a zčásti i voličsky prominuto, že jste:

  1. V minulosti nic nepředvedl kromě skandálů
  2. Že ničemu nerozumíte, nic neumíte a ve svých „portfejích“ se pohybujete jako slon v porcelánu
  3. Že nerozeznáte plynovod od ropovodu (Nerudová), ale urážíte ty, kdo vás opraví
  4. Že nemáte sebemenší konstruktivní představu, co a jak dál s naší republikou, krom toho, co nám přikáže EU
  5. Že pošlapáváte základní principy ústavnosti a demokracie tím, že tvrdíte, že dnešní vláda byla zvolena jakousi blíže neurčenou manipulací voliči, kdežto jen vy máte právo v zemi vládnout
  6. Že bráníte stávající vládě v tom, aby vládla a vy ji pak z toho mohli zkoušet: Průměrný čas schvalování programu schůze Sněmovny je 8 hodin. Neměl by vám to někdo dát k úhradě?
  7. Že jezdíte po světě jako jistí vysocí ústavní činitelé a děláte tam ostudu a poškozujete výsostné české zájmy?
  8. Že v televizních debatách se zmůžete místo věcné argumentace jen na křik, urážky a insinuace a spoléháte na to, že vám podmáznutí novináři budou krýt záda
  9. Že podporujete veškeré cenzorské nápady z EU i od nás a děláte vše pro to, abyste zbavili občany práva myslet a mluvit svobodně
  10. Že proti vám demonstrují občané na náměstích, vymýšlejí si na vás politické vtipy a karikatury a jste jim pro smích jako svého času páni Jakešové?

I v tomto výčtu bychom jistě dokázali přesáhnout číslo dvacet. Ale pro přehlednost napsané stačí. Jako základní předvolební poučení to, myslím, postačí.

Jiří Kobza, vystudoval geologii, bývalý diplomat, v letech 2017-2025 poslancem Parlamentu ČR, letos kandiduje za okrsek Louny do Senátu

 

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politika , volby , Kobza

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