Jiří Kobza: Předvolební dvacatero

- Musí odmítat financování médií ze státního rozpočtu
- Musí nenávidět Rusko a obzvláště Putina
- Musí bezvýhradně a oddaně podporovat ukrajinskou válku a Zelenského
- Musí podporovat další a další přesuny peněz na Ukrajinu, i když se neví, kde skončí, resp. možná se to ví, ale nemluví se o tom.
- Musí podporovat ukrajinskou masovou imigraci
- Musí podporovat sebenesmyslnější nákupy předražených amerických zbraní
- Musí podporovat LGBT+ skupiny a případně být jejich aktivním členem
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Nesmí se dát zmást výsledky korupčních kauz politických stran bývalé pětikoalice:
- Kdo by věřil v Bitcoiny (ODS)?
- Kdo by se zabýval Kampeličkami a dalšími obskurními a neprůhlednými projekty (ODS)?
- Kdo by se zabýval skutečným rozsahem mafiánské organizace označované jako Dozimetr (STAN, TOP09)?
- Musí podporovat prezidenta Pavla i jeho loutkovodiče Koláře
- Musí nenávidět a neustále špinit premiéra Babiše, předsedu parlamentu Okamuru , předsedu motoristů Macinku i zmocněnce Turka
- Musí podporovat Green Deal i se zničením českého průmyslu, energetiky a dopravy
- Musí podporovat migrační pakt
- Musí věrně stát po boku Ursuly von der Leyen a Evropské komise
- Musí neustále plakat nad osudem vyhnaných sudeťáků (a ne aby ho napadlo připomínat těch 350.000 Čechoslováků, vyhnaných z pohraničí v r. 1939, a další statisíce mrtvých na území tehdejšího Protektorátu pod kuratelou předků dnešních „milých krajanů“
- Nesmí připomínat německé válečné zločiny
- Musí podporovat odstraňování sovětských válečných památníků
- Nesmí upozorňovat na nárůst nacismu na Ukrajině
- Musí prosazovat Euro
- Musí pracovat proti znovusjednocení V4
- Musí být plně konformní s názory veřejnoprávních redaktorů a moderátorů
Kdo splní všech 20 bodů, má politickou kariéru jistou! Když poslouchám projevy politiků bývalé 5 koalice nebo komentáře ČT, myslím, že jsem na nic nezapomněl.
A teď zkusme obrátit kartu. Když splníte těchto 20 bodů, pak je vám jedou provždy mediálně a zčásti i voličsky prominuto, že jste:
- V minulosti nic nepředvedl kromě skandálů
- Že ničemu nerozumíte, nic neumíte a ve svých „portfejích“ se pohybujete jako slon v porcelánu
- Že nerozeznáte plynovod od ropovodu (Nerudová), ale urážíte ty, kdo vás opraví
- Že nemáte sebemenší konstruktivní představu, co a jak dál s naší republikou, krom toho, co nám přikáže EU
- Že pošlapáváte základní principy ústavnosti a demokracie tím, že tvrdíte, že dnešní vláda byla zvolena jakousi blíže neurčenou manipulací voliči, kdežto jen vy máte právo v zemi vládnout
- Že bráníte stávající vládě v tom, aby vládla a vy ji pak z toho mohli zkoušet: Průměrný čas schvalování programu schůze Sněmovny je 8 hodin. Neměl by vám to někdo dát k úhradě?
- Že jezdíte po světě jako jistí vysocí ústavní činitelé a děláte tam ostudu a poškozujete výsostné české zájmy?
- Že v televizních debatách se zmůžete místo věcné argumentace jen na křik, urážky a insinuace a spoléháte na to, že vám podmáznutí novináři budou krýt záda
- Že podporujete veškeré cenzorské nápady z EU i od nás a děláte vše pro to, abyste zbavili občany práva myslet a mluvit svobodně
- Že proti vám demonstrují občané na náměstích, vymýšlejí si na vás politické vtipy a karikatury a jste jim pro smích jako svého času páni Jakešové?
I v tomto výčtu bychom jistě dokázali přesáhnout číslo dvacet. Ale pro přehlednost napsané stačí. Jako základní předvolební poučení to, myslím, postačí.
Jiří Kobza, vystudoval geologii, bývalý diplomat, v letech 2017-2025 poslancem Parlamentu ČR, letos kandiduje za okrsek Louny do Senátu
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