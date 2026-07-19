Dostál (Stačilo!): Co se na Ukrajině vlastně děje?

Zelenskyj vykopnul ministra obrany Fedorova, miláčka západních médií. V Kyjevě se demonstruje. Když jsem na ČT mluvil o "Zelenského režimu", fanatik Farský na mě ječel, že je to pojem proruské propagandy. No, tak tady to máte. Ukrajina? Zelenskyj!
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Co se na Ukrajině vlastně děje? Není to moc přehledné, ale zjevně se tam pere o moc několik skupin, navázaných na korupční struktury, armádu či různé zahraniční zájmy. Stručně jde identifikovat aspoň některé z nich: Parta korupčníků kolem Jermaka a Mindiče; junta kolem generála Syrského; banderovci z jednotek Azov; a Západem placení "grantožoři" (krásný ukrajinský termín) kolem Fedorova a protikorupčních organizací NABU/SAPO.
Protikorupčníci měli úspěchy loni, "vyndali" Zelenského nejbližšího spolupracovníka Jermaka a skoro dostali Timura "zlaté záchody" Mindiče, který jen taktak stihl utéct do Izraele. Nyní se jim zjevně tato parta revanšovala, ve spojení s armádními kádry kolem Syrského, kterým začal ministr Fedorov šťourat v miliardových armádních zakázkách.
Kdo je na tom všem bit? Ukrajina jako stát, která se řítí do záhuby ještě hůř, než Gruzie pod Saakašvilim. Ukrajinci, chudáci, kteří už tam jsou jen od násilné rekrutace a umírání. A my, kteří to celé platíme.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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