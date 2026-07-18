DPP: Doklimatizaci tramvají Škoda 15T provede polská ENIKA

Instalaci klimatizací do 123 tramvají 15T bude postupně realizovat polská společnost ENIKA Sp. z o.o. z Lodže na základě jednotlivých objednávek DPP. Nabídková cena vítěze za doklimatizaci jedné tramvaje činila 3,217 milionů korun bez DPH. To je v součtu za všech 123 vozů 395,685 milionů korun bez DPH, což je o necelých 36 milionů korun nižší cena, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Na základě uzavřené smlouvy by mělo být klimatizací vybaveno minimálně 20 tramvají 15T ročně.
Montáž klimatizačních jednotek do tramvají Škoda 15T DPP bude probíhat v halách dopravního podniku MPK Lodž, který je poddodavatelem společnosti ENIKA. „V návaznosti na podpis smlouvy proběhne v červenci první jednání s dodavatelem, následně odladění harmonogramu a dalších kroků. Nejdříve budou klimatizační jednotky nainstalovány na jednu vybranou tramvaj, která následně musí projít homologací za podmínek, které stanoví Drážní úřad ČR,“ vysvětluje Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP.
„Jakmile bude první tramvaj doklimatizována, dodavatel pro ni získá veškerá požadovaná osvědčení a povolení a my si ve zkušebním provozu v Praze otestujeme funkčnost nainstalované klimatizace, teprve poté objednáme práce na dalších vozech. Ty budeme vybírat s ohledem na harmonogram předepsané údržby a provozní potřeby DPP. Doklimatizace zcela určitě nebude probíhat tak, že vyčleníme z provozu najednou 20 tramvají a necháme je odvézt do Lodže. Celá investiční akce bude probíhat postupně, po jednotkách vozů, aby se v součtu za 12 měsíců podařilo zrealizovat doklimatizaci u minimálně 20 tramvají,“ dodává Šurovský.
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„Chybějící klimatizace v tramvajích 15T zaměstnávala v minulosti několik politických reprezentací, které si na nápravě této historické chyby vylámaly zuby. Jsem proto velmi rád, že se nám podařilo podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem. V příštích letech tak Pražanům postupně nabídneme dalších 123 klimatizovaných tramvají 15T a několik desítek zcela nových tramvají 52T. Neklimatizované vozy pak budou tvořit už jen přibližně třetinu tramvajového vozového parku DPP,“ říká Jaromír Beránek, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.
Do tramvají Škoda 15T se budou instalovat tři klimatizační jednotky, do každého článku jedna. Jejich provoz bude automatický, ovládaný a řízený vlastním řídícím systémem ve čtyřech pracovních režimech: chlazení, větrání, větrání s předehřevem nasávaného vzduchu při nízkých teplotách a temperování vozu. Klimatizace tedy budou fungovat jako samostatný (ostrovní) systém s vlastním řízením, bez zásahu do stávajícího nadřazeného řídicího systému vozidla.
Řízení a ovládání klimatizace musí současně spolupracovat se stávajícím systémem topení v tramvajích a ve všech režimech musí umožnit částečnou nebo úplnou recirkulaci vzduchu. Klimatizační jednotky budou používat výlučně ekologické chladící médium. Záruka na klimatizační jednotky je 60 měsíců. Dodavatel, společnost ENIKA, má s obdobnými projekty zkušenosti, mimo jiné z dodatečné instalace klimatizace do tramvají Bombardier NGT6 pro dopravní podnik v Krakově.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
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