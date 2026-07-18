ČEZ: 3,7 kg smart kabel futurego pro dobíjení elektromobilů

19.07.2026 19:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Číslo týdne

ČEZ: 3,7 kg smart kabel futurego pro dobíjení elektromobilů
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Zařízení, usnadňující dobíjení elektromobilů a správu firemních vozových flotil, zabodovalo minulý týden ve světové konkurenci, když získalo ocenění v prestižní mezinárodní designové soutěži Red Dot Design Award v kategorii průmyslového designu - příslušenství pro vozidla.

Přenosná stanice slouží k dobíjení elektromobilů kdekoli ve vnitřních i venkovních prostorech. Díky připojení k internetu a integrovanému fakturačnímu elektroměru umí přenášet do firemních systémů veškerá data o dobíjení. Dává tak fleet manažerům jasný přehled i kontrolu nad dobíjením, usnadňuje vyúčtování a snižuje zatížení firemní energetické sítě.

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Článek obsahuje štítky

ocenění , průmysl , TZ , elektromobilita , design , ČET

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