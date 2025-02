Juchelka (ANO): Lidé nebydlí draze nebo nekvalitně ze své vůle, oni totiž nemají žádnou jinou volbu

Já také moc děkuji. Já v tuto chvíli budu tak malinko reagovat na svou předřečnici, vaším prostřednictvím, Olgu Richterovou.

Co se týká té kalkulačky, tak samozřejmě to je velikánské minus právě proto, že si nedokážou ti lidé, kteří tu dávku, tak jak říkala má kolegyně, vypočítat nejen doma, ale taktéž ani na té druhé straně na tom úřadu se neví, co z toho vlastně vypadne, i když to bude už úplně jako napevno cizelované, tak pokud se člověk dostane do nějakých problémů v rámci té superdávky, tak si nebude moci vlastně sám doma nějakým způsobem vypočítat tu samotnou dávku na té své životní situaci tak, jak to je.

Obecně u superdávky máme stanovisko takové, že se pravděpodobně u ní zdržíme tady z těchto důvodů, a já ještě, protože potřebujeme docizelovat některé věci, budu ještě dávat návrh na přerušení.

Co se týká těch kladů. Já moc děkuji panu ministrovi, že se vůbec za prvé do toho pustil a a že jsme mohli komunikovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí a že některé naše výhrady a nápady byly už zakomponovány do těch pozměňovacích návrhů, které prošly výborem pro sociální politiku. Tam samozřejmě některé věci dopadly dobře, nicméně některé záležitosti, které tady řeknu, jsou ještě kruciózní k tomu, abychom k tomu dali kladné stanovisko. I když ani tomuto se nevyhýbáme.

Co se týče potom upřednostňování těch, kteří jsou samoživitelé nebo se starají o dítě jako ti, kteří jsou sami v té domácnosti. Já mám s tím problém. Tady to pan ministr naznačil - nejen z toho důvodu, že tím největším kladem vlastně, který ta superdávka přináší, že jsou vymazány ty body zlomu, kdy vlastně plus minus, když to přeženu, jedna koruna rozhodovala o tom, zdali ten příspěvek dostanu, a nebo ne, nicméně to neustálé protěžování jakoby samoživitelů, a nemyslím tím, protože samoživitel je hlavně vdovec a vdova, kterým samozřejmě, když mají děti, tak se z nich stanou sirotky, už stát pomáhá sirotčím důchodem, vdovským důchodem, vdoveckým důchodem, ale i přesto, že ten samoživitel má to dítě samozřejmě doma a musí se o něj stát i v průběhu nemoci, tak já se vždycky u toho ptám, kde je ten druhý rodič? I přesto, že bydlí přes ulici nebo někde jinde, i on se může samozřejmě postarat, tak jako ta úplná rodina, která je tím pádem tak trochu diskriminována, o to dítě nemocné taky. Vždycky to dítě má rodiče oba dva.

Co se týče ale té samotné superdávky bydlení. Snižování dávky jako tlak na nalezení levnějšího nebo kvalitnějšího bydlení samozřejmě v současné bytové situaci v České republice nemůže být úspěšné. Klienti totiž nebydlí draze nebo nekvalitně ze své vůle, oni totiž nemají žádnou jinou volbu. Trh s byty je pro ně jako takový nedostupný. Bez navazujících programů obcí, které by byly podporovány státem, je pouze dalším problémem, který klienty povede do už tak bezvýchodné situace. Ti z měst a oblastí, které nabízejí samozřejmě nějaká pracovní místa a mají nějakou infrastrukturu, tak se mohou odstěhovat samozřejmě do oblastí s levnějším bydlením, ale bez možnosti, nebo respektive s omezenou možností pracovat a starat se o děti. Povede to tedy k exodu do míst bez práce a k rozrůstání vyloučených lokalit, které i tak nám v tuto chvíli skutečně více stoupají, než aby klesaly, a to v průběhu samozřejmě desítek let.

Počet příjemců dávek ani jejich výše se nesníží, přesně naopak dle mého názoru vzroste, nedostatek financí na bydlení bude muset být sanován dávkou v hmotné nouzi, to znamená mimořádnou okamžitou pomocí, anebo samozřejmě potom povede k nějaké další dávkové úpravě. I proto tam došlo k těm změnám parametrů u té komponenty nebo složky, jak se teď nově říká, bydlení.

Úřad práce samozřejmě je podle zákona jediným orgánem zodpovědným za nastavení a realizaci takzvaného podpůrného plánu, to jsme (bychom?) s ministerstvem taktéž řešili. V tom případě samozřejmě se podpůrný plán tak, jak byl navrhován původně, stane pouze formálním dokumentem, administrativní zátěží bez jakéhokoliv efektu, která by pomohla těm klientům.

Podpůrný plán podle mě musí být často nebo pořád - neustále sestavován s podporou například obce nebo těch organizací, které pracují přímo s rodinou, případně třeba s Probační a mediační službou. V tomto směru je třeba taktéž zákon upravit a na to se moc tady nemyslelo, i když se taky udělal kus práce v nějakým pozměňovacím návrhu. Úřady práce totiž musí být z hlediska té superdávky lídrem tohoto celého procesu. A ten člověk samozřejmě musí být pod úřadem práce. Ale ten úřad práce v tom nemůže být sám, MPSV musí nalézt cestu, jakým způsobem tuto díru v zákoně, která se týká podpůrného plánu, zacelit.

Bonus za práci jako motivace k práci a k legalizaci práce načerno je opět samozřejmě u té superdávky pouze nějaký teoretický konstrukt. Bylo ověřeno v některém z mnoha desítek projektů podpořených v minulých letech z ESF - Evropského sociálního fondu či ze státního rozpočtu. To je otázka. Protože těch podpůrných prostředků bylo několik a samozřejmě my ta data mít můžeme. Já o tom nevím v tuto chvíli.

Volný trh práce o lidi s kumulací problémů samozřejmě nestojí, proto se tady budou řešit - a bude to dělat i můj kolega Patrik Nacher, tuším s Lucií Šafránkovou, tak jako to dělá kolegyně Olga Richterová, právě ty exekuce a insolvence. A dlouhodobá nezaměstnanost a příležitostné práce načerno tedy výlučně samozřejmě nejsou tou správnou volbou pro ty, kteří budou tu superdávku čerpat. Navíc v případě samozřejmě legálního zapojení na trhu práce vydělávají velmi málo, méně samozřejmě než načerno, a to jim ten bonus pracovní jako takový nevynahradí. Bez velmi aktivní a komplexní podpory, bez té účasti toho podpůrného programu nemůže být účinný a na legální trh práce je samozřejmě nedovede.

Životní minimum, to jsme říkali ministerstvu, je opravdu nízko. V tuto chvíli je tam úprava jednoho pozměňovacího návrhu, kde je navýšeno na pět a půl tisíce u jednotlivce. Tady navíc samozřejmě to vychází ze starého výpočtu toho spotřebního koše, který opravdu neodráží současné potřeby lidí ve 21. století. Proto se například přídavek na dítě stal postupem času chudinskou dávkou a nízká hodnota zkresluje i cílovou skupinu superdávky. Proto tady tento pozměňovací návrh na navýšení životního minima budeme podporovat.

Co se týká obcí, pokud by zákon prošel v té stávající podobě bez těch pozměňovacích návrhů, tak obce se dostanou úplně mimo orgány zodpovědné za situaci svých obyvatel, příjemců dávky. Ale ty důsledky samozřejmě z hlediska toho nekvalitního bydlení, z hlediska nezaměstnanosti a tak dále, ty obce to ponesou. Další sociální propad a kriminalita v případu nedostatku peněz na bydlení a živobytí, příliv lidí do obcí na okraji v uvozovkách a z vyloučených lokalit a tak dále, ohrožení bydlení pro rodiny s dětmi a tak dále, tak to opravdu dopadne potom na ty samotné obce.

Co mi dělá největší samozřejmě problémy, tak to jsou dvě věci, a to je, že přídavek na dítě je součástí superdávky, že se tady míchají ty chudinské dávky jako doplatek na bydlení a životní minimum a tak dále, s těmi prorodinnými dávkami. Ale tím konstruktem té superdávky už budeme muset úplně zapomenout na jakoukoliv prorodinnou politiku, což samozřejmě přídavek na dítě je, poněvadž přídavek na dítě je příjmově testovaná dávka v tuto chvíli, kterou dostane každý, kdo se vleze (vejde?) do toho koeficientu, aby ho dostali i ti, kteří jsou skutečně aktivní v práci, a ti, kteří mají nízké příjmy. Tak ti, pokud pobírají přídavek na dítě, tak v tuto chvíli, a budou pořád pracovat, tak to je ten druhý můj problém, budou majetkově testováni. (Střídání předsedajících.) Ale tak, jak nám bylo vysvětleno, a ten mindset se bude muset skutečně úplně předělat u té superdávky, tak už končí tady prorodinný typ podpory pro rodiče, kteří mají malé děti a nízké příjmy, a už prostě přídavek na dítě je smazán v rámci té složky dítě.

Žadatel má být za celou domácnost jen jeden. To se taktéž změnilo po našich připomínkách v tom pozměňovacím návrhu, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tak co se týká potom samozřejmě těch některých věcí u majetkového testování, tak tam je skutečně minusovým bodem to, že například máte dvě skupiny, když to vymyslím jako příklad, třeba starobních důchodců. Někteří pobírají, a je jich zhruba půl milionu, starobní důchod na poště, to znamená v hotovosti, kdy jim přijde složenka, a ta druhá část těch starobních důchodců to dostává od České správy sociálního zabezpečení na účet. A teď si vezměte, že například u složky bydlení se dostanete svým příjmem, svým bytem, svou lokací do té složky bydlení. Vyjde vám majetkový test a ti, kteří mají na účtu našetřeno více, než ten majetkový test požaduje, tak vy o tou superdávku přijdete. Ale ti, kteří to vybírají v hotovosti a mají to ušetřeno v šuplíku, například 300 000 korun, tak budou dále pobírat tu superdávku, protože budou mít ty peníze prostě ne na účtu a bude to nedohledatelné. A takovýchto pobíračů dávek máme celou řadu.

Majetkový test obecně v rámci celé superdávky je bych řekl tím nejslabším článkem, který skutečně bude vést ke kreativitě lidí, kteří v tuto chvíli čerpají nějakou z těch čtyř komponent, aby to mohli čerpat dál. To znamená, že de facto se například, když ne svou vlastní vinou třeba jsou lidi propuštěni ze zaměstnání jako u nás, když před několika měsíci tam skončil jeden z velkých podniků, tak ti lidé si desítky let platí sociální pojištění, najednou se ocitnou na Úřadu práce. Než se nadechnou a najdou si nové místo, to může trvat měsíce nebo se rozhodnou pro nějakou rekvalifikaci. Tak v tuto chvíli oni budou majetkově testováni a i přesto, že desítky let byli zodpovědní, šetřili si třeba na penzi a tak dále, tak ten majetkový test vyhodnotí: OK, máte našetřeno na penzijním připojištění, máte tady takovouto částku na termínovaném účtu, máte třeba svůj vlastní byt, protože jste celý život šetřili, pracovali, byli zodpovědní, jenom jste se na malilinký úsek vašeho života, pár měsíců, dostali do svízelné situace, tak budete majetkově testování a tu pomoc od státu nedostanete. To se mi zdá, že je opravdu velmi tvrdé a že tady vzniká vlastně bych řekl takový dvojí metr u těch, kteří mají stejné podmínky, do kterých se dostali v rámci té svízelné situace, ale pomoc dostanou, a ti, kteří byli zodpovědní, tak tu pomoc nedostanou. U těch starobních důchodců je to jasný příklad.

Takže já bych požádal, abychom tady tento bod ještě přerušili a některé ty věci ještě dodiskutovali.

Děkuji.