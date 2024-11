Juchelka (ANO): Model výpočtu je zjevný, mě by ale zajímalo, z čeho vycházíte

Vážený pane ministře,

já jsem od vás obdržel na svou písemnou interpelaci odpověď. Než se dostaneme k tomu samotnému meritu věci, tak bych jenom rád předeslal - a napsal jsem to i v té své interpelaci, že není vůbec mým záměrem ani nikoho jiného dalšího zpochybňovat v grafu a v těch tiskových zprávách uvedené údaje ani žádným způsobem relativizovat přínos ukrajinských uprchlíků našemu státnímu rozpočtu, ekonomice, společnosti. Občané se však ptají právě na to, co jsem vám psal v té písemné interpelaci. Taktéž chci předeslat, že souhlasíme s veškerou podporou ukrajinským uprchlíkům, kteří sem utekli před ruskou agresí.

V tuto chvíli dojdu ale samozřejmě k těm samotným číslům. Já jsem vám psal ještě - a odpověď jsem dostal během října. 19. 11. předevčírem vyšla nová čísla. Jedná se mi pořád o ten jeden graf, který se jmenuje Aktuální podoba bilance uprchlíků z Ukrajiny, to znamená příjmy a výdaje státního rozpočtu podle čtvrtletí. A za čtvrtletí, které bylo ukončeno říjnem, jsou výdaje 11,4 miliardy, příjmy 17,1 miliarda, tím pádem se na odvodech odvedlo více, tak jak píšete, 5,7 miliardy korun. Toto, jak my říkáme, vůbec nezpochybňujeme. Nicméně já se ptám, protože jsem také dotazován, z jakých konkrétních čísel se vychází?

Vy jste mi v té interpelaci odpověděli, že do modelu vstupují příjmy, jako je výběr pojistného, zdravotního a sociálního. Já se ptám, kolik to konkrétně je? Kolik to číslo konkrétně je? Že to je daň z příjmu fyzických osob - taktéž se ptám, kolik to konkrétně je? Že to je daň z přidané hodnoty - zajímá mě taktéž, kolik to konkrétně je z těch příjmů 17,1 miliarda korun? Že to jsou spotřební daně na naftu, benzín, tabák a alkohol - taktéž mě zajímá, kolik ta spotřební daň konkrétně je? Že to je energetická daň a taktéž daň z příjmů právnických osob. A mě zajímají ty konkrétní částky, podle kterých se to počítá. Ten samotný model, který tady v tuto chvíli v té odpovědi na mou interpelaci je, tak je zjevný. Jsou to příjmy a výdaje, nicméně nemáme vůbec ty konkrétní věci a mě by zajímalo, z čeho vycházíte, že je to 5,7 miliardy za to poslední čtvrtletí.

A znovu předesílám, abychom se vyhnuli veškeré debatě o pomoci ukrajinským uprchlíkům, kdy my jsme úplně na stejné lodi, my jsme podpořili veškeré programy, které tady v Poslanecké sněmovně vláda předložila, veškeré finanční pomoci, sami jsme finančně pomáhali, i hnutí ANO pomáhalo svými 10 miliony korun. Tak já moc poprosím, abychom nesklouzli tady k této debatě, ale abychom se bavili o těch konkrétních číslech.

Děkuji moc.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



