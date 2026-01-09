Juchelka (ANO): Stát nesmí fungovat na poslední chvíli, ale systémově

Navštívil jsem Klokánek v Dolním Benešově. Při osobní návštěvě zařízení jsem se seznámil se situací, kdy technický stav dosluhujícího kotle představoval riziko ohrožení základních provozních podmínek pro děti.
Děkuji všem, kteří se v těžké chvíli semkli a pomohli zajistit okamžité řešení.
Současně ale říkám jasně, stát nesmí fungovat tak, aby byla bezpečnost a základní zázemí dětí závislá na krizových řešeních na poslední chvíli. Základní podmínky pro fungování zařízení pro děti musí být zajištěny systémově.
Jako ministr se budu soustředit na to, aby podpora přicházela včas a preventivně.
Ing. Aleš Juchelka
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.