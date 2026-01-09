Juchelka (ANO): Stát nesmí fungovat na poslední chvíli, ale systémově

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke svízelné situaci s topením v Klokánkovi v Dolním Benešově.

Juchelka (ANO): Stát nesmí fungovat na poslední chvíli, ale systémově
Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí

Navštívil jsem Klokánek v Dolním Benešově. Při osobní návštěvě zařízení jsem se seznámil se situací, kdy technický stav dosluhujícího kotle představoval riziko ohrožení základních provozních podmínek pro děti.

Děkuji všem, kteří se v těžké chvíli semkli a pomohli zajistit okamžité řešení.

Současně ale říkám jasně, stát nesmí fungovat tak, aby byla bezpečnost a základní zázemí dětí závislá na krizových řešeních na poslední chvíli. Základní podmínky pro fungování zařízení pro děti musí být zajištěny systémově.

Jako ministr se budu soustředit na to, aby podpora přicházela včas a preventivně.

Ing. Aleš Juchelka

  ANO 2011
  ministr práce a sociálních věcí
