Juchelka (ANO): Vám už přes rok trvá, než navýšíte rodičovský příspěvek

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já budu jenom velmi stručně reagovat na to, co tady zaznělo z úst pana ministra Jurečky. Začneme odzadu. Příspěvek na mobilitu, že to trvalo strašně moc dlouho, než se schválil a než se schválil samozřejmě ten pozměňovací návrh, u kterého jsme byli my všichni jako celá Poslanecká sněmovna.

Já jen panu ministru chci připomenout, že přes rok jsme tady měli právě novelu zákona, která ten příspěvek na mobilitu navyšovala a vy jste na něho neslyšeli, nereagovali. X měsíců jste ignorovali, i když jsme tady vystupovali, že příspěvek na mobilitu v té nejtvrdší energetické krizi, kdy se zvyšovaly všem zdravotně handicapovaným právě ceny energií, které jsou strašně důležité u toho příspěvku na mobilitu, pohonných hmot a tak dále, tak jste je prostě a jednoduše nezvyšovali a zvýšili jste je až po našem tlaku pozměňovacím návrhem, pod kterým jsme byli podepsáni my všichni. Trvalo to několik měsíců.

Doplatek rodičáku. Ano, hnutí ANO za vlády Andreje Babiše navýšilo rodičovský příspěvek z 220 na 300 tisíc. Mým pozměňovacím návrhem tam byl doplatek rodičáku na mladší dítě v rodině. Toto je ta prorodinná politika. Vám už přes rok trvá - a vadí vám to samozřejmě - než navýšíte rodičovský příspěvek. V tuto chvíli jste domluveni na nějakých 350 tisících.

Já jenom připomenu, že rodičovský příspěvek, který je 300 tisíc, tak má v tuto chvíli hodnotu díky inflaci, kterou vy neřešíte, 225 tisíc korun. Kde je navýšení rodičáku? No, ještě samozřejmě není, protože se nejste schopni domluvit ani na tom, pro koho ten rodičák bude.

Já se přihlásím ještě v další faktické poznámce, protože mám toho samozřejmě víc. Prozatím děkuji.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



