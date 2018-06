Jurečka (KDU-ČSL): Autonomní řízení je obrovskou příležitostí, kterou si nemůžeme nechat ujít

Cílem skupiny nadšenců, kterou se rozhodl svou legislativní iniciativou zaštítit místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka, je zajistit, aby se výzkum, vývoj, testování i výroba autonomních aut odehrávala na našem území se zapojením našich lidí. Proto vznikl návrh na novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, který by na trendy v oblasti autonomního řízení navazoval.

Pro Českou republiku by mělo zapojení do vývoje a výroby autonomních aut vysokou přidanou hodnotu a přineslo by řadu synergických efektů – zapojení výzkumných ústavů i celého školství nebo rozvoj technologických znalostí. Orientace na segment autonomního řízení by také přinesla řadu výhod menším firmám a start-upům, jež se zabývají softwarovým vývojem, kyberbezpečností či například telekomunikačními technologiemi.

Princip je jednoduchý – aby se Česká republika mohla podílet na vývoji, výrobě i testování autonomních aut, musí mít fungující legislativní rámec, který bude umožňovat provoz těchto vozidel na našem území. „Novela neumožňuje jakýkoli provoz autonomních vozidel, umožňuje jen provoz aut tzv. třetí úrovně. To znamená, že ve vozidle musí celou dobu být způsobilý řidič. Navíc musí být připraven opět převzít řízení – pokud to situace vyžaduje, nebo ho k tomu vozidlo samo vyzve,“ přiblížil Marian Jurečka.

Provoz takových vozidel je prakticky možný jen na silnicích dálničního typu (konkrétně musí jít o oddělené protisměry) nebo ve speciálních parkovacích domech. Proto se lidé nemusí bát toho, že by po jakýchkoliv silnicích v ČR jezdila auta s minimálním zapojením řidičů.

Tato novela je vysoce aktuální a pro ČR nutná, protože tento typ autonomního řízení bude dle avizovaných plánů nabízen zákazníkům už v roce 2019 či 2020 a jeho vývoj a testování je ve finální fázi. Novela v podstatě přebírá německé řešení, které bylo přijato Bundestagem v roce 2017 po dlouholetých expertních přípravách.

„Novela je momentálně pro ČR nezbytná, protože autonomní řízení budou zákazníci využívat možná už příští rok. Jeho vývoj a testování je ve finální fázi, proto nesmíme zaspat. Pro Česko je krok k autonomnímu řízení jedinečnou šancí, jak se udržet na špičce automobilového průmyslu,“ uzavřel Jurečka.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



