Jurečka (KDU-ČSL): Moc děkuji panu ministrovi a jeho týmu

Drahá, nejdražší vládo, kolegyně, kolegové,
já budu stručný, to avizuju dopředu. Chci se tady dotknout vlastně dvou oblastí. Jedno téma je obecné, ale nechci tím tady dnes zdržovat, protože ta mimořádná schůze, schůze dnes svolaná, má tři konkrétní body, které si myslím, že jsou věcné, racionální a k nim se za chviličku dostanu.
Ale chci tady dát krátký komentář, který souvisí s tou aktuální situací posledních dnů, a to je dopis Evropské komise na některé úřady a rezorty v České republice adresovaný Ministerstvu pro místní rozvoj. My o tom určitě povedeme debatu i zítra odpoledne, kdy budeme projednávat program té řádné schůze. Tak já chci tady znovu jenom apelovat na vládu a avizovat to, že podle mě rozumní členové jakékoliv vlády, kdyby dostali takový dopis, jako dostalo Ministerstvo pro místní rozvoj od Evropské komise, tak si myslím, že by udělali kroky, které jsou bezpečné, jsou s péčí řádného hospodáře a sice že by přestali vyplácet dotace na firmy spojené jakýmkoliv způsobem s panem premiérem. To není o tom soudit, jestli je tady pan premiér v právu nebo není. Není to o nějakém antibabišismu, ale je to o tom, abychom opravdu nevystavovali občany České republiky tomu, že budou na několik měsíců, možná i let předfinancovávat Agrofert v situaci, kdy může nastat rozhodnutí, kdy Evropská komise řekne, že ty peníze jsou vypláceny neoprávněně.
Tak já bych chtěl apelovat znovu na vládu, na dotčené ministry, aby do momentu, dokud se ta právní záležitost definitivně nerozsekne, tak aby se ty peníze nevyplácely, protože letos to může být více jak 2 miliardy korun, které se případně vyplatí z národního rozpočtu, z rozpočtu, který ty peníze nemá, nemá je na jiné, důležitější věci, za chviličku o tom povedeme debatu. A může se stát, že ta Evropská komise rozhodne, že byly vylaceny neoprávněně a budou se zpátky vymáhat a budou to další a další komplikace. Takže logická, bezpečná cesta by byla pozastavit to do momentu, než se ta celá právní záležitost vyřeší, bude to jasné a nebudou o tom žádné pochybnosti a nebudeme se muset o tom přít.
Teď jenom stručně k těm bodům, které jsou na té mimořádné schůzi. Já chci tady poděkovat oběma ministrům, jak panu ministru práce a sociální věcí Aleši Juchelkovi, tak panu ministru vnitra a jejich týmům, panu ministru Metnarovi, protože toto byla, si myslím, že docela dobrá ukázka příkladů dobré praxe, jak se dá postupovat ze strany vládní koalice, pozvat zástupce opozice, projednat ty věci, říci si jaké dopředu mohou být alternativy, říci, že případně nám budou dodány a doplněny informace, data a čísla, což se u všech těch třech tisků vlastně stalo zhruba v posledních třech týdnech. A my za lidovce jednoznačně říkáme, tenhle přístup dává logiku a nemáme vůbec ambici tady dnes vystupovat dlouho, nějakým způsobem tu diskusi prodlužovat, protože celá řada těch otázek byla vypořádaná férově, poctivě na těch odborných expertních jednáních. Říkám to proto, že bych chtěl apelovat, aby takto vláda postupovala i za jiné rezortní agendy i případně za jiná témata, jako je otázka veřejnoprávních médií a podobně. Hodně by to uklidnilo situaci tady ve Sněmovně, zkultivovalo to tak, abychom mohli projednávat ty věci racionálně, věcně a bez zbytečných emocí.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Anketa
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Já se vyjádřím ještě stručně k tomu především návrhu na zvýšení rodičáku. Já tady mohu říct, že jsem rád, že lidovci, když navrhli před zhruba dvěma měsíci ten konkrétní balíček Rodiče plus (ukazuje plakát Rodiče+), kde jsou konkrétní opatření na podporu rodičů, podporu rodin, tak vlastně dnes v tom prvním čtení máme návrh zákona, který z toho balíčku vlastně bere tu část, a to je zvýšení rodičáku na 400 000 korun.
To znamená, můžeme si říci, že ten první bod máme odškrtnutý, že to v zásadě tady v řádu spíše dnů, nikoliv měsíců nebo týdnů, projednáme, to znamená zvýšení toho rodičáku na 400 000 u rodin s jedním dítětem, které se narodí, do tří let věku, u vícerčat na 800 000 korun.
Já budu apelovat a budeme určitě za lidovce zkoušet navrhovat i třeba úpravu větší flexibility otcovské, protože to nemá žádné dopady na veřejné rozpočty. Je tam větší flexibilita pro rodiny, pro tatínky, nebo například rychlejší ještě dočerpání toho rodičáku, nebo například úpravy dětských skupin z hlediska podmínek jednotlivých hodin, které se tam dneska sledují a jsou nekontrolovatelné, nejde to kontrolovat v praxi.
Tak to jsou věci, které lze podle mě úplně v pohodě projednat v rámci tohoto balíčku, bez nějakých dalších dopadů na státní rozpočet, třeba na rozpočet roku 2027.
Zároveň určitě se budeme také bavit o těch změnách kolem Superdávky. Tady zase za nás říkám určitě krok správným směrem, který navrhuje pan ministr. Úprava normativu. Já jenom řeknu stručně, udělal bych tam ještě rozšíření nejenom za okresy, ale i za okresní města, protože máme okresy, kde je to třeba velké město, krajské město dokonce. Řeknu příklad z mého kraje, třeba Olomoucký okres, opravdu jiná hladina toho normativu, bude se chovat ten normativ jinak pro Olomouc a jinak pro okrajovou část toho okresu Olomouc. Mohou být okresy, kde ty rozdíly jsou skoro minimální.
Ale opravdu tam, kde je velké okresní město, především krajské, bych prosil, aby se toto zvážilo, případně se udělala ještě opravdu detailnější kategorie na tyto situace. Určitě budeme vést debatu, jestli více nepodpořit ještě ty rodiny přes větší pracovní bonus, nebo také například ještě větší akcentace pro rodiny, kde někdo pečuje, nebo kde je příjem přes příjmy lidí jako OSVČ.
Ale jinak moc děkuji panu ministrovi a jeho týmu, protože přišli, předložili data, popsali problém, navrhli, jaké má být řešení a řekli jsme si případně, jak o tom budeme debatovat dál. Takhle strukturovaně kdyby nám to běželo u celé řady jiných věcí, ušetřili bychom si spoustu času, emocí a zbytečně vyhrocených nočních a i ranních jednáních tady ve Sněmovně. Tolik za mě a za náš klub lidovců.
Děkuju za pozornost a budu se těšit na projednání na dnešní mimořádné schůzi.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku