Jurečka (KDU-ČSL): Teď jenom vytváříme větší právní jistotu

Děkuji, vážený pane předsedající, vážené senátorky, senátoři,

děkuji za možnost přednést za skupinu poslanců, kteří jsou předkladateli tohoto návrhu této novely zákona o EIA. Musím říci, že tato novela vznikla v samém závěru funkčního období minulé Poslanecké sněmovny. Ta skupina předkladatelů tvoří poslance napříč politickými stranami. Tedy kromě mé osoby je pod touto novelou podepsán Zbyněk Stanjura, Helena Langšádlová, Petr Gazdík, kolega Okleštěk, takže je to víceméně skupina z poslanců, kteří nejsou jenom ze spektra té končící opozice, ale i vládní poslanec je tam spolupodepsán. Také myslím, že i Martin Kolovratník.

Smyslem této drobné novely je úprava drobné věty, která dává řekněme větší jasno do případných výkladů, a tedy v tom, že jsou tady v lehkém rozporu řekněme paragrafy 23 a paragraf 9 zákona o EIA v návaznosti na specifickou situaci, která tady vznikla ve volebním období za vlády premiéra Bohuslava Sobotky, kdy tehdy byla vytipovaná skupina staveb, bylo to tehdy 10 staveb, prioritních, klíčových staveb v oblasti dopravní infrastruktury, pro které byla už tehdy vyjednána a byla udělena povolení v rámci EIA. A byla také vyjednána pro tyto stavby řekněme určitá výjimka ze strany Evropské komise, aby se novou novelou zákona o EIA nemusela tato rozhodnutí dělat kompletně od začátku.

Jsme v situaci, kdy tato výjimka řekněme byla, nebo tento specifický přístup, vyjednán na dobu 5 let s tím, že se počítalo, že do těch 5 let bude zahájena stavba těchto klíčových dopravních staveb. S tím, že se nebude už prodlužovat to řízení v rámci toho druhého stupně, to znamená ta odvolací řízení. Dneska jsme v situaci, kdy se nám blíží konec té časové výjimky. Jsme v situace, že nakonec těch staveb bylo rozběhnuto v tom územním a stavebním řízení 9. A jsme v situaci, kdy z těch 9 všechny stavby jsou už ve fázi realizace kromě 2. A to je úsek dálnice D1 Mezi částí Přerov-Předmostí a Říkovice. A D49 v úseku Hulín – Fryšták.

Když jsme o tom debatovali, o té situaci, která teď může nastat, se zástupci investora ŘSD, se zástupci Ministerstva dopravy, tak jsme nabyli silného dojmu, že je tady důvodné ohrožení těchto staveb v situaci, kdybychom tuto zákonnou úpravu a řekněme to posílení toho jednoznačného výkladu neudělali. Že v okamžiku, kdy jsou tady vedena řízení ve druhém stupni, tak že v okamžiku, kdy by skončil ten pohled na to pětileté období, tak by mohlo být napadeno to, že ta platnost EIA vypršelo. A muselo by být zahájeno kompletně nové řízení. Jednak o vlivu posouzení vlivu na životní prostředí té stavby, a pak celý ten další řetězec těch dalších kroků územního a stavebního řízení. Což by mohlo u těch staveb znamenat zdržení třeba v řádu let, někde mezi 5-8 lety, promarněné investice státu a daňových poplatníků v řádu stovek milionů korun.

Proto jsme se odhodlali k tomuto řešení, které vlastně umožňuje to, aby pokud toho rozhodnutí o EIA bylo vydáno platné pro ten první stupeň řízení, tak se s ním počítá, že bude platné. A může se brát za platné i v tom druhém stupni řízení v rámci těch jednotlivých odvolacích kroků. To je naprosto zásadní pro to, aby ten průběh té finální přípravy pro ty stavby mohl být zdárně dokončen a aby ty stavby mohly být zahájeny. Očekává se u nich možnost zahájení třeba už v průběhu příštího roku. Takže tolik vysvětlení toho, co máte velmi podrobně popsáno v důvodové zprávě, která je k tomuto návrhu předložena.

Dovolím si ještě poznámky, které se týkají mnoha dotazů. My jsme tento návrh konzultovali se zástupci Kanceláře Evropské komise v Praze, vysvětlili jsme jim tu situaci, která je opravdu specifická, tak aby řekněme bylo chápáno, proč tento krok děláme. Že to není krok, který by byl namířen proti té původní dohodě s Evropskou komisí. A pak také jsou některé dotazy na to, jestli třeba nemůžeme nějakým způsobem ohrozit přístup k ochraně životního prostředí. Nikoliv, protože to posouzení bylo provedeno, to rozhodnutí bylo vydáno a bylo platné. My teď jenom vytváříme větší právní jistotu, aby ty další kroky v tom druhém stupni mohly pokračovat a být zdárně dokončeny a ta stavba zahájena.

Takže chci vás poprosit, tak jak jsem to říkal minulý týden na jednání 3 výborů Senátu, o podporu této novely, o její schválení, protože dneska už počítáme na dny ty další kroky. I s ohledem na zdravotní stav pana prezidenta, aby se podařilo zajistit, že tato novela potom vyjde ve Sbírce zákonů a stihli jsme ty termíny, které jsou opravdu dneska řekněme už, lidově řečeno, šibeniční.

Děkuji za vstřícnost a děkuji za podporu.

