Schillerová (ANO): EET by zavedl i Alois Rašín, kdyby měl ty možnosti

„Každý lenoch, ať patří do kteréhokoli stavu, jest největším nepřítelem republiky. Jenom společnou prací všech občanů republiky můžeme docíliti jejího silného postavení.“ To řekl první československý ministr financí Alois Rašín ani ne půl roku poté, co byl založen náš stát. Psal se 25. březen 1919. Potlesk a volání „Výborně!“ tehdy doprovázely Rašínův projev v Obecním domě, protože to tak cítili všichni. Že každý se musí přičinit svým dílem, aby nový stát vzešlý z trosek první světové války měl šanci na budoucnost a prosperitu. Alois Rašín tehdy mluvil úplně ke všem „stavům.“ Dělníkům, zemědělcům, úředníkům, ale i velkoprůmyslníkům a rentiérům.
Každý z nich měl povinnost přispět státu. Nevím, proč by to po 107 letech mělo být jinak.
Zvolila jsem Obecní dům, abych v něm představila novou politiku naší vlády, kterou se tolik odlišujeme od vlády minulé. Protože si vážíme všech, kteří pracují a vychovávají děti, vracíme školkovné, které Fialova vláda lidem vzala. Rušíme strop na zaměstnanecké benefity, vracíme daňovou slevu studentům. Normální, pečující a pracující lidé si zaslouží podpořit. A národ jako celek si zaslouží efektivní výběr daní, který bude ke všem spravedlivý a všem prospěšný. Proto zavádíme Elektronickou evidenci tržeb 2.0.
Kdo to myslí s podnikáním vážně, ten ve svých úvahách počítá s daněmi. Kdo podniká poctivě, nesmí být vystaven nekalé konkurenci těch, kteří na daních podvádějí.
To říká selský rozum. Je to i elementární morálka. A je to i základ zdravého hospodářství. Jsem velmi ráda a vážím si toho, že na ohlášení EET 2.0 přišli do Obecního domu zástupci byznysu a vyjádřili našemu projektu podporu.
Asociace hotelů a restaurací České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Asociace českého tradičního obchodu, Asociace restauratérů, zástupci vietnamské komunity CzechViet. Všichni se shodli, že myšlenka EET je fér. „Podnikatel prostě nemůže mít problém s tím, že se eviduje a reportuje tržba.“
„Potřebujeme rovné podmínky, abychom mohli řádně podnikat.“ „Férové prostředí je základ pro fungování na jakémkoli trhu.“ Tohle byly věty od lidí, kterým se naši předchůdci na čele s ODS snažili vetřít do přízně tím, že evidenci zrušili. Není to ironie?
Evidence tržeb nemá a nemůže být předmětem politického boje, protože je tak zjevně potřeba. Naše země už si nemůže dovolit přicházet o desítky miliard utopených v šedé ekonomice. Kdyby měl Alois Rašín ve 20. letech 20. století takovou technologii, jakou máme dnes my, samozřejmě, že by EET zavedl. A ani on by se planých řečí opozice nezalekl. Vím to, protože to byl on, kdo tehdy v Obecním domě pronesl: „Nedovedeme-li skutečně státnicky postupovat, tento stát neudržíme.“ K tomu ještě dodal jednu krásnou větu, kterou bych speciálně chtěla vyřídit dnešní opozici: „Celý národ musí ukázati, že při tom budování naší samostatnosti chce jíti s rozmyslem a klidem stavitele, a ne velkohubého agitátora.“
Cítím obrovskou pokoru, že jsem dostala možnost stát se článkem řetězce ministrů financí, který započal právě takový velikán jako pan Rašín, člověk, který definoval poslání všech nástupců, co přijdou po něm: „Zkusíme my, slovanský národ, zda dovedeme svůj stát položiti na dobré finanční základy.“ Elektronická evidence tržeb je přesně tím nástrojem, který k Rašínově vizi přispívá. Základem samozřejmě zůstává každodenní práce nás všech. Bez ní to nejde.
Mějte se krásně, snad už si o víkendu užijeme trochu sluníčka.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.