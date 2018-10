KSČM: Nerostné bohatství České republiky patří všem jejím občanům

Australská společnost European Metals Holdings (EMH) oznámila, že učinila další významný pokrok v rozvoji svého projektu těžby lithia a cínu u Cínovce.

Podle svého prohlášení získala povolení od úřadů v České republice zahájit 13 průzkumných vrtů, které jsou důležitým krokem v rámci studie proveditelnosti projektu.

Vláda loni krátce před volbami podepsala s EMH memorandum o těžbě lithia u Cínovce. Dokument se stal terčem ostré kritiky od KSČM. Letos v březnu stát memorandum na základě požadavků KSČM vypověděl. Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z rozhodujících témat před loňskými parlamentními volbami. EMH má však v lokalitě přednostní právo k těžbě a v přípravě na těžbu u Cínovce pokračuje, přestože oznámila, že za rok do konce června prohloubila ztrátu před zdaněním na 4,7 milionu australských dolarů (75,4 milionu Kč) ze 4,1 milionu AUD v předchozím roce. Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Klíčová povolení pro projekt těžby lithia zatím však vydány nejsou. Jde především o posouzení vlivu na životní prostředí, stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti.

Dokument kritizovala KSČM. Nerostné bohatství České republiky patří, stejně jako voda, všem jejím občanům. V posledním čtvrtstoletí však vynáší soukromé zisky v miliardách, odplývající z velké části do ciziny. Občany s běžnými příjmy to poškozuje nehoráznými cenami vody i mnoha produktů z domácích darů přírody. U lithia, jehož zásoby nás řadí na čelné místo ve světě, to už dopustit nelze. Oč nepostradatelnější je pro řadu oborů, jimž patří budoucnost, tím spolehlivější musí být záruky, že bude zhodnoceno ku prospěchu celé naší země.

Proto KSČM trvá na růstu mezd a zdanění mrtvého kapitálu. Je nutné, aby výrobní zhodnocení domácího lithia s vysokou přidanou hodnotou zůstalo v rukou českého průmyslu ve veřejném vlastnictví, a obohatilo tak naši zemi a všechny její občany.

Na prahu „čtvrté průmyslové revoluce“ je to unikátní šance, jak vrátit Českou republiku mezi průmyslově nejvyspělejší země a suverénní hráče na světovém trhu v zájmu všech deseti miliónů našich spoluobčanů.

KSČM trvá na zrušení moratoria a navrhne zvýšení poplatků z vytěžených nerostů v připravované novele horního zákona. Z nerostných zásob nesmí bohatnout vyvolení. Pokud nás Vláda ČR v této věci nepodpoří, budeme to považovat za porušení programového prohlášení a jedné z našich programových priorit!

VV ÚV KSČM

