KSČM: Odmítáme provokační sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu!

29.03.2026 6:03 | Monitoring
autor: PV

Komunistická strana Čech a Moravy rozhodně protestuje proti chystanému sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu, jehož konání je v současnosti připravováno na 22. - 25. května 2026 do Brna.

Foto: KSČM
Popisek: KSČM - logo

Plánovaný sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky komunisté zásadně odmítají a považují jej za nehoráznou provokaci vůči naší zemi, jejím občanům i historické paměti našeho národa.

Sudetoněmecký landsmanšaft je politickou nátlakovou organizací, jež dlouhodobě relativizuje historickou odpovědnost sudetoněmeckého hnutí za rozbití Československa a jeho okupaci nacistickým Německem. Jedná se navíc o seskupení s prokazatelně henleinovskými a nacistickými kořeny, u jehož zrodu stála celá řada někdejších významných představitelů sudetoněmecké a nacistické strany, kteří se nikdy nesmířili s výsledkem 2. světové války.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

2%
95%
3%
hlasovalo: 4231 lidí

Navzdory falešným propagandistickým heslům o „smíření,“ „dialogu“ nebo „porozumění“ se Sudetoněmecký landsmanšaft a jeho představitelé soustavně pokouší narušovat vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo i českým a německým národem. Jedním z příkladů takovéto hanebné politiky je opakované zpochybňování dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše, které jsou platnou součástí právního řádu naší země.

Z těchto důvodů Komunistická strana Čech a Moravy žádá Vládu České republiky, Parlament České republiky, Zastupitelstvo Jihomoravského kraje a Zastupitelstvo města Brna, aby konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v naší moravské metropoli odmítli a nepodporovali jej dotacemi miliony korun z veřejných peněz.

My, komunisté, zároveň vyzýváme všechny vlastence a antifašisty, aby se společně s námi tomuto chystanému provokačnímu sjezdu aktivně postavili na odpor 24. května 2026 ve 14 hodin na Dominikánském náměstí v Brně.

Komunistická strana Čech a Moravy

  • KSČM
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Konečná (KSČM): Nekňučte, když sami děláte totéž! aneb Příběh fotky napoleonka Mináře
Kavij (KSČM): Sjezd Sudeťáků v Brně je proti zájmům ČR
Komínek (KSČM): Pokrytectví a selektivní demokracie v přímém přenosu
Klán (KSČM): Minářova drahota aneb Chvilkové milice v akci

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Brno , KSČM , sjezd , sudety , SL

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s pořádáním sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Libor Turek, Ph.D. byl položen dotaz

Vím, že asi jako jediní voláte po snížení spotřební daně

Jak se říká, lepší něco než nic. Ale vzhledem k tomu, jak ceny pohonných hmot rostou, proč nesnížit daň o víc? Necelé dvě koruny jsou podle mě v tuto chvíli zanedbatelné. A když by ke snížení daně došlo, můžete nějak zařídit, že to jako spotřebitelé pocítíme? Co když na tom budou těžit jen prodejci ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

