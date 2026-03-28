KSČM: Odmítáme provokační sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu!

Plánovaný sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky komunisté zásadně odmítají a považují jej za nehoráznou provokaci vůči naší zemi, jejím občanům i historické paměti našeho národa.
Sudetoněmecký landsmanšaft je politickou nátlakovou organizací, jež dlouhodobě relativizuje historickou odpovědnost sudetoněmeckého hnutí za rozbití Československa a jeho okupaci nacistickým Německem. Jedná se navíc o seskupení s prokazatelně henleinovskými a nacistickými kořeny, u jehož zrodu stála celá řada někdejších významných představitelů sudetoněmecké a nacistické strany, kteří se nikdy nesmířili s výsledkem 2. světové války.
Navzdory falešným propagandistickým heslům o „smíření,“ „dialogu“ nebo „porozumění“ se Sudetoněmecký landsmanšaft a jeho představitelé soustavně pokouší narušovat vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo i českým a německým národem. Jedním z příkladů takovéto hanebné politiky je opakované zpochybňování dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše, které jsou platnou součástí právního řádu naší země.
Z těchto důvodů Komunistická strana Čech a Moravy žádá Vládu České republiky, Parlament České republiky, Zastupitelstvo Jihomoravského kraje a Zastupitelstvo města Brna, aby konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v naší moravské metropoli odmítli a nepodporovali jej dotacemi miliony korun z veřejných peněz.
My, komunisté, zároveň vyzýváme všechny vlastence a antifašisty, aby se společně s námi tomuto chystanému provokačnímu sjezdu aktivně postavili na odpor 24. května 2026 ve 14 hodin na Dominikánském náměstí v Brně.
