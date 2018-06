KSČM: Tragikomedie aneb nejen zákon o obcích naříká

Byla to reakce na vystoupení jabloneckého primátora P. Beitla na začátku jednání, jež sdělil zastupitelstvu informaci o podání návrhu na předběžné opatření k soudu, v souvislosti k pozastavení platnosti usnesení valné hromady DPMLJ. Přejme si, ať to pro město dobře dopadne.

Položme si ale otázku, proč má liberecké zastupitelstvo nakonec řešit všechny problémy, jež jsou v kompetenci, a tudíž k rozhodnutí, radě města? Příčinou je nejen rozkmotřená koalice, ze které je rada složená, ale i neschopnost a někdy i nechuť převzít zodpovědnost některých jejích členů, ačkoli v jiných případech tyto kompetence v radě jsou i jednotlivci překračovány. Absurdní výklad pravomocí a kompetencí rady ze strany některých jednotlivců tak pokračuje .....

Na posledním řádném zastupitelstvu byl k rozhodnutí předložen bod podání odvolání proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí. Že jsme takovýto bod v programech zastupitelstva ještě nezaznamenali?

A jaký spektákl mimo jiné následoval? O co v celé věci jde? Krajský úřad Libereckého kraje – odbor životního prostředí - vydal „jakési rozhodnutí“ . Ano, jde pro nás o „jakési rozhodnutí“, protože ho až na vyvolené zastupitele nikdo neviděl. Účastníkem tohoto řízení by měla být společnost s ručením omezeným LIKTO, která působí v bývalé továrně Kolora Vesec a od roku 1999 podniká mimo jiné v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Na Statutární město Liberec (SML) se obrátili obyvatelé této lokality s tím, že společnost je obtěžuje zápachem a nebezpečnými látkami, které vypouští do ovzduší. Podstatou problému je však skutečnost, že SML nebylo účastníkem řízení. Vyslechli jsme si emotivní výpovědi obyvatel, i vystoupení jednatele společnosti, který argumenty občanů vyvracel. Jasno do problematiky to však nevzneslo. Považujeme za správné, že se zastupitelstvo nakonec rozhodlo podat odvolání za nečinnou radu SML.

Je však třeba informaci ještě doplnit o to, že náměstkyně K. Hrbková (Změna pro Liberec) pověřila podáním odvolání advokátní kancelář se sídlem v Českých Budějovicích a chtěla, abychom pověření dodatečně odsouhlasili. Kancelář již vypracovala stanovisko – podotýkáme, že byla oslovena bez výběrového řízení a my, zastupitelé jsme nebyli informování o tom, na základě čeho byla vybrána. To je ta transparentnost Změny v praxi. Asi je největším odborníkem na právo životního prostředí v ČR. Podivujeme se však i nestandartním krokům. Město má zřízen Odbor životního prostředí a věc by měla být řešena prvotně prostřednictvím pana tajemníka zde! To by ale muselo jít o jiného člena rady města, než je ZPL (Změna pro Liberec). Vždyť její čelní představitel - náměstek J. Korytář, neopomine často sdělit, jak jemu a jím řízenému odboru rozvoje a dotací, jsou neustále házeny klacky pod nohy. Zkrátka a dobře, má-li město v něčem úspěch, je to zásluha ZPL, za neúspěchy může vždy někdo jiný, kdo jí hází klacky pod nohy.

Obyvatelům dotčené lokality přejeme, aby případ byl řádně a objektivně vyšetřen a uzavřen. Není určitě jejich vina, že po převratu v divoké privatizaci a neznalostech při rozvolnění podnikání, bez návaznosti na zákony, řada tzv. špinavých provozů jako lakovny, spalovny, skládky odpadů a podobné provozy, vznikaly i další a navíc se z okolních zemí přesunuly i k nám.

Věra Skřivánková a Dana Lysáková

Mgr. Dana Lysáková KSČM



