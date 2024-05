KSČM: Zaplatí fotovoltaiku chudí lidé?

reklama

Těmto zeleným fanatikům je úplně jedno, zda vyrobenou elektřinu budeme potřebovat, zda to zvládne distribuční energetická síť, kdo zaplatí potřebné investice a zda to nepodsekne rentabilitu energetických zdrojů, které dodávají elektřinu bez ohledu, zda svítí či fouká.

Vezměme to postupně. Distribuční společnosti mají dnes požadavky na připojení solárních elektráren přes 20 GW instalovaného výkonu. Přitom okamžitá spotřeba ČR je kolem 8–11 GW. Kdyby se opravdu zprovoznila byť polovina z plánovaných solárních elektráren, tak ve slunečných dnech nebude, kde elektřinu uplatnit, a její cena na burze bude i záporná.

Tohle zcela rozbijí ekonomiku návratnosti investic do solárních panelů. Jednotlivci i obce za pár let budou rozčarováni z toho, že do sítě neprodají téměř ani KWh nebo prodají téměř zadarmo. Tento problém nevyřeší ani bateriová úložiště, neboť jejich kapacita nemůže dosahovat potřebné velikosti. A už vůbec neřeší problém sezonního výkyvu, kdy v zimě soláry nevyrobí téměř nic.

Jinými slovy solární elektrárna se vyplatí bohatším lidem na rodinných domech, pokud máte klimatizaci a vytápěný bazén. Fakt je záměrem vlády dotovat bohatší lidi, aby uspořili výdaje na bazén a klimatizaci?

Dalším problémem je, že v zimě bude elektřina pro všechny drahá a bude jí nedostatek. Stabilní uhelné zdroje se dostávají do červených čísel a hrozí jejich zavírání mnohem dřív, než se myslelo. O nových jaderných blocích se stále jen mluví, ale výstavba zatím nezačala. Je velkou hrozbou, že v zimě bude mít Česká republika nedostatek elektřiny a bude ji i složité dovézt. Aby se udržely stabilní uhelné a plynové zdroje, bude třeba je dotovat a opět to zaplatí zákazníci v ceně elektřiny, jinak nám hrozí omezování spotřeby elektřiny.

Kvůli výstavbě fotovoltaik je třeba také posílit distribuční síť. To by si měli zaplatit ti, co si pořizují fotovoltaiky, a ne že se náklady rozprostřou na všechny, kteří si ani fotovoltaiku pořídit nemohou z finančních či jiných důvodů. Jenže ani k tomu se vláda nijak nemá.

Lze konstatovat, že slavná transformace energetiky směřuje k velkému průšvihu, kdy chudí budou platit bohatým fotovoltaickou drahou hračku, bude rozkymácená energetická soustava a Česká republika bude v mnoha zimních dnech potřebovat dovážet elektřinu ze zahraničí, ovšem není jasné odkud. Diví se ještě někdo, že se této vládě říká pětidemolice?

