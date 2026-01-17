KSČM odmítá politiku válek a agresí

Stalo se tak v souvislosti s imperialistickou agresí Washingtonu proti Venezuele, jejímž cílem bylo získat pro USA přístup k ohromnému venezuelskému nerostnému bohatství a zároveň prosadit své ekonomické a geopolitické zájmy v regionu Latinské Ameriky. KSČM tuto agresi jednoznačně odsoudila jako akt státního terorismu, který je v naprostém rozporu s mezinárodním právem a Chartou OSN. Zároveň KSČM vyjádřila svou plnou solidaritu s venezuelským lidem a plně se postavila za jeho právo na národní sebeurčení, státní nezávislost a život v míru.
Výhrůžky ze strany prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho ministra zahraničních věcí Marca Rubia ale nyní míří i vůči dalším zemím Latinské Ameriky – proti socialistické Kubě, která již více než šedesát let čelí ze strany Washingtonu zločinné blokádě, Kolumbii nebo Mexiku. KSČM považuje takovéto vyhrožování za naprosto nepřijatelnou snahu o oživení Monroeovy doktríny a plně se staví za národy Latinské Ameriky a obranu jejich státní suverenity.
KSČM nesouhlasí ani se snahami Bílého domu o anexi Grónska, která představuje nejen konflikt mezi státy NATO dokazující, že tento pakt nezaručuje svým členům bezpečí, ale především útok namířený proti právům obyvatel největšího ostrova světa.
KSČM také naprosto odmítá hrozbu nového vojenského útoku USA proti Íránu a opětovně zdůrazňuje, že o budoucnosti své země musí bez jakéhokoliv zahraničního vměšování rozhodnout pouze íránský lid. Dlouhodobě KSČM protestuje proti USA podporovaným agresím Izraele proti Palestině a dalším státům na Blízkém východě.
Jak KSČM opakovaně deklarovala, mimo jiné v souvislosti se situací na Ukrajině, prosazuje mírové řešení stávajících konfliktů v souladu se zásadami mezinárodního práva a Chartou OSN.
Zabezpečení míru je pro KSČM prioritou, a i proto prosazuje zásadní změnu zahraniční politiky České republiky a odmítá účast českých ozbrojených sil na zahraničních agresích, přítomnost cizích vojsk na našem území, členství naší země v paktu NATO i různé „muniční iniciativy“ a vývoz zbraní do míst konfliktů. Navzdory Washingtonu i Bruselu by podle KSČM měla Česká republika realizovat mezinárodní politiku, založenou na mezinárodní rovnoprávné a vzájemně výhodné spolupráci a především míru.
