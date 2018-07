Kabourková: A není to systémová chyba?

V krátké době se ve vládě již podruhé mění ministr. V obou případech se jednalo o kopírování v diplomových pracích. A tak se mi do hlavy opět vloudila myšlenka, o které jsem již psala. Nejde o selhání systému?

Vyjádření vysokých škol, které říkají, že nebyl software, tedy nemohly nic kontrolovat, nahrává tomu, že vysoké školy mohou ztrácet svůj kredit. Nový software v tuto chvíli umí rozpoznat práce, vytvořené v omezeném počtu jazyků. Je tedy možné, že se v budoucnu dočkáme situace, kdy budou odhaleny další práce, které byly přeloženy z jazyků, které software v tuto chvíli nerozpozná? Budeme za pár let měnit další ministry a úředníky?

Myslím, že by mělo nastoupit systémové řešení, které by školám vrátilo jejich kredit. Rozhodujícím faktorem by měla být kvalita studentů, a nikoli jejich počet, jak je tomu v tuto chvíli. Je logické, že s rostoucím počtem studentů dochází k poklesu jejich úrovně.

Je zřejmé, že pokud (například) na pedagoga připadá třicet studentů místo tří, musí svůj čas spravedlivě rozdělit mezi ně. Tímto se čas věnovaný jednomu studentovi krátí a přímo úměrně tak klesá výsledek studia. Pedagogovi pak opravdu nezbývá nic jiného, než si přečíst finální práci a věřit, že student celou práci poctivě napsal. Věřím ale, že pár dotazů by jasně prokázalo, zda student práci psal sám, anebo používal Drahošovu technickou chybu alias kopírování.

Nenastal čas na vyvolání diskuse o změně vysokoškolského systému u nás?

Ing. Markéta Kabourková

nezávislá kandidátka do Senátu PČR za volební obvod 74, Karviná

Markéta Kabourková BPP

V roce 2018 kandiduji do Senátu - volební obvod č.74 Karviná

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kabourková: Za tři rohy penalta Kabourková: „CTRL C“ a „CTRL V“ jinak Kabourková: Těšíme se na pěkný fotbal, plný šancí Kabourková: Fidlovačka, aneb Pouze hněv a velká fraška

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV