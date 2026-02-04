Senátorka Kovářová: Až na několik hulvátů jsou pro mne slušní všichni

Má odpověď na reakci na mé včerejší vystoupení v pořadu Události a komentáře v ČT:
"Vážený slušný občane Stoda.
Považuji za pozoruhodné, že ve stejném e-mailu, ve kterém mne žádáte, abych za vás nemluvila, Vy výslovně mluvíte za slušné občany Stoda. Asi Vám k tomu „slušní občané Stoda“ dali mandát. Já jsem za „vás“ ani za nikoho jiného nemluvila. Mluvila jsem za sebe, mluvila jsem o svých prožitcích při neustálých cestách po svém obvodu, o tom, s čím se na mne obracejí zdejší obyvatelé. A den před tím televizním pořadem jsem byla zrovna ve Stodě a vyslechla jsem od lidí to, co jsem dále tlumočila. Podle Vás se patrně slušní a neslušní lidé poznají podle toho, koho volí. Já je takto nerozlišuji. Mimo jiné i proto, že jsem kandidovala jako nezávislá a nezávislou jsem zůstala i v Senátu. Až na několik hulvátů jsou pro mne slušní všichni.
Pozoruhodný je Váš názor, že obchodů máte ve Stodě zbytečně moc. Podle Vás by se onen počet měl nějak určovat? Regulovat? Podle mne o tom mají svou poptávkou rozhodovat zákazníci, těm ale rostou životní náklady a obchodům a živnostem ještě rychleji, například kvůli uměle vysokým cenám energií.
Hovoříte za voliče Stoda s tím, že jste tuto vládu nevolili. Nevím, v jaké sociální bublině „slušných občanů“ žijete, ale strany současné vládní koalice volilo ve Stodě 60.58 % voličů, zatímco strany současné opozice volilo 32.14 % voličů Stoda, což je zhruba polovina těch, co volili „tuto vládu“.
Na základě těchto dat popřemýšlejte, prosím, zda by občané ve Stodě dali zapravdu spíše mně, nebo spíše Vám. Ostatně ve stejnou chvíli jako Vy mi od dvou Vašich sousedů přišla milá podpora. Tedy poměr dvě ku jedné, jako u voleb.
Srdečně zdraví Normální Daniela."
A jak zněla ta reakce? Takto:
"Vážená paní senátorko Kovářová, se vší úctou k Vám, bych Vás ráda, za slušné občany Stoda, kterým není jedno, jak si počíná dnešní vláda a kteří, včetně mě, byli v neděli na Staroměstském náměstí v Praze, aby podpořili prezidenta Pavla, požádala, abyste za nás nemluvila v televizi. Protože to, že tady nikoho nezajímá aktuální situace, není ani z daleka pravda. Ve Stodě žiju narozdíl od Vás celý život a je to tady poměrně velké téma, to ale nezjistíte na nákupu dopoledne mezi seniory, nebo u párku s čočkou. Nemám ve svém okolí jediného člověka, co by ho trápilo, že se tady zavírají nějaké místní obchody, máme jich tady až zbytečně moc, na tak malé město a hlady tady taky zatím nikdo netrpí. Prosím, neurážejte nás takovými výkřiky, jsme hrdí na to, že jsme ze Stoda, které je prosperujícím městem, a že jsme nevolili tuto vládu. Děkujeme."
Tolik k tomu, kdo za koho hovoří. Já za sebe.
