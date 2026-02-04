Rajchl (PRO): Pokud si myslíte, že vy lepševici můžete urážet, koho chcete...

05.02.2026 6:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k urážkám mezi politickými tábory.

Rajchl (PRO): Pokud si myslíte, že vy lepševici můžete urážet, koho chcete...
Foto: Redakce PL
Popisek: Poslanec Jindřich Rajchl

Aha, takže když vy nás nazýváte výrazy "fašista", "nácek", "kolaborant", "hlásná trouba kremelské propagandy", "dezolát", "svině", či premiéra Babiše "oplzlý stařec slintající na mladé pirátské poslankyně", tak je to úplně v pořádku a k žádné nenávisti to nevybízí.

Zatímco, když já o někom napíšu, že to je "stíhačka" nebo "nevychovaný" fracek, tak je oheň na střeše, strašně se vás to strašně dotýká a podněcuje to dav k vašemu lynčování .

Víš co, Olinko, přestaň fňukat a vyřiď svým pirátským neomarxistickým soudruhům, že dokud se nezačnete chovat slušně a normálně, tak to budete schytávat dál a ještě víc.

Pokud si myslíte, že vy lepševici můžete urážet, koho chcete, a nikdo vám to nesmí vrátit, protože vy jste přece ti správní a nedotknutelní, tak se šeredně pleteš.

Na hrubý pytel totiž odjakživa patří hrubá záplata.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rajchl (PRO): Šebelová fňuká a vzlyká jak zhrzená milenka
Herec Čermák: Dali mi kafe a banán, peníze ne. Staromákem znělo „Ať žije Pavel!“
Rajchl a Chaun: Ukrajina? Sedíme na sudu se střelným prachem. Zoufalá situace
Přistihli jsme Milion chvilek při podvodu, tvrdí Rajchl. Falešná jména? Přišla reakce

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Richterová , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Platí a má platit na hrubý pytel hrubá záplata?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Proč nejste ve vedení strany?

Pokud vím, ani jste se o to neucházel. Proč? Přijde mi, že jste dobrý politik a vaše plus je i v tom, že dokážete jednat se všemi, což ne každý v ANO dokáže

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Současné vyvrcholení pomocí žhavých ústSoučasné vyvrcholení pomocí žhavých úst Pití espressa může zvyšovat hladinu cholesteroluPití espressa může zvyšovat hladinu cholesterolu

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátorka Kovářová: Až na několik hulvátů jsou pro mne slušní všichni

7:06 Senátorka Kovářová: Až na několik hulvátů jsou pro mne slušní všichni

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke střetu dvou světů.