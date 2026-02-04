Rajchl (PRO): Pokud si myslíte, že vy lepševici můžete urážet, koho chcete...

Aha, takže když vy nás nazýváte výrazy "fašista", "nácek", "kolaborant", "hlásná trouba kremelské propagandy", "dezolát", "svině", či premiéra Babiše "oplzlý stařec slintající na mladé pirátské poslankyně", tak je to úplně v pořádku a k žádné nenávisti to nevybízí.
Zatímco, když já o někom napíšu, že to je "stíhačka" nebo "nevychovaný" fracek, tak je oheň na střeše, strašně se vás to strašně dotýká a podněcuje to dav k vašemu lynčování .
Víš co, Olinko, přestaň fňukat a vyřiď svým pirátským neomarxistickým soudruhům, že dokud se nezačnete chovat slušně a normálně, tak to budete schytávat dál a ještě víc.
Pokud si myslíte, že vy lepševici můžete urážet, koho chcete, a nikdo vám to nesmí vrátit, protože vy jste přece ti správní a nedotknutelní, tak se šeredně pleteš.
Na hrubý pytel totiž odjakživa patří hrubá záplata.
JUDr. Jindřich Rajchl
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.