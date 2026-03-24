Kalousek: Zdá se, že ani Andrej Babiš tomu sám nevěří

Zdá se, že ani Andrej Babiš sám nevěří tomu, že na předvolební sliby vybere dost “potíráním šedé ekonomiky”. Nejhorší na tom je, že deficit nebude zdaleka vytvořen jen investiční aktivitou.
Stejně jako letos bude jeho významná část určena k financování provozních výdajů, které zkonzumujeme nenávratně a bez efektu pro budoucnost. Nevyhnul se tomu ani návrh Fialovy vlády, dnes už platný rozpočet to ještě zhoršil a beze změn rozpočtové legislativy bude zhoršování pokračovat.
Příjmové a výdajové politiky jsou totiž nastaveny tak, že bez změn zákonů se nůžky mezi nimi budou rozevírat. Mnohem víc než “investovat do budoucnosti” tak budeme budoucnost projídat.
