Kalousek: Zdá se, že ani Andrej Babiš tomu sám nevěří

24.03.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k deficitu státního rozpočtu

Kalousek: Zdá se, že ani Andrej Babiš tomu sám nevěří
Popisek: Miroslav Kalousek

Zdá se, že ani Andrej Babiš sám nevěří tomu, že na předvolební sliby vybere dost “potíráním šedé ekonomiky”. Nejhorší na tom je, že deficit nebude zdaleka vytvořen jen investiční aktivitou.

Stejně jako letos bude jeho významná část určena k financování provozních výdajů, které zkonzumujeme nenávratně a bez efektu pro budoucnost. Nevyhnul se tomu ani návrh Fialovy vlády, dnes už platný rozpočet to ještě zhoršil a beze změn rozpočtové legislativy bude zhoršování pokračovat.

Příjmové a výdajové politiky jsou totiž nastaveny tak, že bez změn zákonů se nůžky mezi nimi budou rozevírat. Mnohem víc než “investovat do budoucnosti” tak budeme budoucnost projídat.

Ing. Miroslav Kalousek

Kalousek: Zdá se, že ani Andrej Babiš tomu sám nevěří

12:12 Kalousek: Zdá se, že ani Andrej Babiš tomu sám nevěří

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k deficitu státního rozpočtu