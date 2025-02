Kaňkovský (KDU-ČSL): Navrhnujeme vyšší životní minimum pro první osobu v domácnosti a samostatně žijící

Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové,

dovolím si pár poznámek k oběma projednávaným sněmovním tiskům, jak 799, tak 800. Myslím si, že všichni tady vnímáme, a to jsme vlastně zažívali i na výboru pro sociální politiku, i na kulatých stolech a dalších jednáních, které jsme vlastně průběžně svolávali v rámci projednávání k této problematice, a já za to chci poděkovat panu ministrovi Jurečkovi a myslím si tedy, že se sluší poděkovat i všem členům sociálního výboru, kteří velmi aktivně se těchto fór zúčastňovali, a myslím si, že jsme si tam celou řadu věcí vyjasnili.

Považuji redesign dávkového systému za opravdu velký počin v tomto volebním období a troufám si tvrdit, že kdyby nebylo už tak blízko před volbami, tak že by se v podstatě jednoznačně ukázalo, že po tomto volají všechny parlamentní strany v České republice. To možná vlastně dokládá i to, že je velká aktivita ze strany všech zúčastněných k tomu redesignu přistoupit, protože myslím si, že všichni jsme přesvědčeni o tom, že dávky státní sociální podpory mají směřovat k těm potřebným, že mají směřovat k těm, kteří opravdu mají svoji sociální situaci takovou, že pomoc státu potřebují. A těm bychom měli v rámci toho redesignu ještě více pomoci, nebo minimálně by měli zůstat alespoň na svém. A naopak jsou tady určité skupiny obyvatel, které jsou poměrně vysokopříjmové, a přesto si opakovaně sahají na nemalou částku státní sociální podpory.

Chci poděkovat panu ministru Jurečkovi a celému jeho týmu, ale i spolupracujícím ministerstvům, protože to nebyla záležitost jenom MPSV, že se do tohoto těžkého úkolu pustili. Myslím si, že to je i poměrně veliká politická odvaha, a byl bych velmi rád, kdybychom dospěli ke zdárnému konci, který by právě odrážel to, co jsem řekl na začátku. Pomozme více ještě těm, kteří to potřebují. Ti, kteří to potřebují, ale v tuto chvíli ta pomoc je dostatečná, tak ať zůstanou na svém, a ti, kteří v podstatě trošičku parazitují na tom systému, tak si myslím, že by do budoucna už tolik čerpat neměli.

Teď bych se rád vyjádřil ke dvěma oblastem, protože ta diskuse už tady byla poměrně košatá. Já si velmi vážím i té diskuse, která právě probíhala jak na oficiálních jednáních výboru, tak na několika pracovních jednáních, takže se zmíním už jenom o dvou okruzích, které už tady některé byly zmíněny - a ta druhá částečně, takže o té se zmíním možná trošičku více.

Jednak se to týká toho takzvaného hlídačkovného a vůbec podpory vysokoškolského studia u těch studentů, kteří jsou buď rodiči, a tím, že se stanou rodiči, tak samozřejmě je pro ně ta situace mnohem obtížnější než pro ty, kteří jsou ještě takzvaně singl a bezdětní. A dále se to týká podpory studentů, kteří pocházejí ze sociálně slabších skupin obyvatelstva a pro ně je ten současný systém sociálních stipendií poměrně diskriminační.

Takže jsem rád, že Ministerstvo práce a sociálních věcí dodrželo svůj slib, že je připravena vlastně nová varianta toho takzvaného hlídačkovného, o kterém jsme se tady trošičku emocionálně přeli v úterý, a že formou čtyřech variantních pozměňovacích návrhů, nebo respektive dvou, bude to hlídačkovné ošetřeno, a já věřím, že Poslanecká sněmovna ho ve finále podpoří.

Pokud se týká podpory nejenom studentů rodičů, kterým by měla právě posloužit ta dávka, dávka podpory studujících mladých rodičů, tedy takzvaného hlídačkovného, tak se ještě krátce zmíním o podpoře vysokoškolského studia, kterému se někdy trošku pejorativně říká sociální stipendium. Pro vaši představu, v tuto chvíli tak jak máme ten systém nastavený, tak tuto podporu v celé České republice čerpá zhruba pět set studentů. V rámci Evropy jsme na chvostu v podpoře sociálně slabých studentů, nebo respektive studentů ze sociálně slabších rodin. A proto se velmi přimlouvám, abychom přistoupili k revizi této dávky v tom smyslu, abychom zvedli koeficient pro výpočet, který se vypočítává z koeficientu - (nahlíží do svých poznámek) - a teď jsem se zasekl, omlouvám se - vlastně koeficient životního minima. V tuto chvíli to máme nastavené v zákoně na 1,5 násobku. A to dělá, to vlastně generuje těch pět set studentů za rok. A abychom přistoupili ideálně k navýšení na 2,5 násobek, čímž by se ta skupina rozšířila, pokud by si všichni požádali, někde kolem devíti tisíc pěti set studentů. Ani to si nemyslím, že je možná úplně ideální. Ty podporující organizace, se kterými jsme dlouhodobě jednali, požadovaly až 3,5 násobek. Ale myslím si, že dvouapůlnásobek a rozšíření z pěti set na zhruba devět a půl tisíce studentů je už významným krokem k tomu, abychom více podpořili ty studenty, kteří jsou nadaní, ale vzhledem ke své sociální situaci nejsou schopni někde na to studium dosáhnout.

A potom se zmíním ještě o jednom pozměňovacím návrhu, protože tyto pozměňovací návrhy, které směřují k hlídačkovnému a k podpoře vysokoškolských studentů, už představoval podrobněji k tomu Jiří Navrátil a předkládáme je společně s dalšími koaličními partnery, tak se ještě zmíním o jednom pozměňovacím návrhu, který budu načítat já, a ten se týká vlastně toho výpočtu dávky, té jednotné dávky, která vlastně v některých ohledech opět vychází z životního minima.

My jsme na výboru pro sociální politiku již navýšili tu částku pro jednotlivce a pro toho prvního člena rodiny, což se poměrně významně propíše potom do té dávky jako takové. Ale tak, jak jsme jednali ještě teď mezi výborem a druhým čtením, s platformou pro bydlení a s některými analytickými organizacemi a organizacemi, které podporují lidi v boji proti chudobě a za dostupné bydlení, tak si dovolujeme navrhnout ještě o něco vyšší částku toho životního minima pro tu první osobu v domácnosti a pro samostatně žijící osobu. Protože jsme přesvědčeni o tom, že pořád tady ještě existuje určité riziko, že by u některých konkrétních případů, buď malých rodin, anebo jednotlivců, mohlo dojít k poklesu podpory jejich a že by se mohli dostat do tíživé situace.

Takže já bych velmi poprosil a požádal vás, abyste potom ve třetím čtení podpořili tady toto navýšení ještě nad rámec toho výborového usnesení, výborového pozměňovacího návrhu, protože si myslím, že bychom významně omezili obavy některých zranitelných skupin obyvatel podle dikce zákona, anebo některých skupin obyvatel, které sice ještě podle dikce zákona nebudou v té skupině zranitelných, ale velmi se jí blíží. A všichni víme, že ta hranice mezi tou zranitelností a nezranitelností je někdy velmi úzká.

Takže já se potom přihlásím v podrobné rozpravě k tomu jednomu pozměňovacímu návrhu týkajícího se životního minima, a ten má číslo sněmovního dokumentu 6156.

Kolegyně, kolegové, děkuji vám za pozornost.