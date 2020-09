Kaňkovský (KDU-ČSL): Ptám se, proč vláda nechce s námi diskutovat

reklama

Dobré dopoledne, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové,

dovolte mi, abych v zastoupení předsedy našeho poslaneckého klubu Jana Bartoška ještě doplnil některé argumenty, které zde uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, proč jsme podpořili svolání mimořádné schůze v tomto termínu. Ptali se nás na to dneska i novináři, proč když v úterý 16. září se zde sejdeme na řádné schůzi, kde se budeme zabývat celou řadou bodů. Asi všichni víme, jak dlouhý seznam vládních i nevládních předloh čítá v tuto chvíli program řádné schůze a jak se nám vlastně ty body kumulují. Také víme, jaký je přístup vládní koalice k tomu zařazovat některé opoziční návrhy, ale o tom bych hovořit nechtěl.

Jsem přesvědčen o tom, že program, který byl dnes navržen, a musím říci, že ze strany opozice bylo velmi zvažováno, které body sem dnes zařadit, tak že dokládá, že skutečně se snažíme řešit problémy, které zajímají občany této země, a ta škála je velmi široká, protože samozřejmě každý občan je v jiné situaci věkové, v jiné situaci z hlediska své rodiny, v jiné situaci profesní. A my se tady chceme zabývat problémy i OSVČ, my se zde chceme zabývat problémy malých, středních firem. Chceme se zde zabývat vládním návrhem zákona, který se dotýká mimo jiné také důchodců. A chceme zde řešit také ten zákon, který zmiňoval už kolega Marian Jurečka a kterého se tady dotkla i kolegyně Aulická Jírovcová, tedy nechceme jenom rozdávat miliardy a bavit se o tom, jestli je to, nebo není účelné. My si myslíme, že v řadě případů je potřeba pomoci různým skupinám obyvatel, a nezapomeňme ani na lidi, jejichž životním chlebem je provozování kultury. To je dneska velmi ohrožená skupina lidí a i těm je potřeba pomoci.

Ale my jsme sem zařadili i zákon, který se dotýká možná pro vládní koalici ne tak zajímavé skupiny, a to jsou osoby se zdravotním postižením. Už zde zaznělo, že osoby se zdravotním postižením jsou ve specifické situaci, a já nechci říkat, že se jim v této zemi nepomáhá. Samozřejmě že se jim pomáhá, ale jsou některé oblasti, kde jsem přesvědčen, že by se jim mělo pomáhat více. A světe div se, nejde v tuto chvíli o peníze. Zdravotně postižení nejsou vždycky hendikepováni jenom tím, že mají nízký invalidní důchod, že mají málo pracovních příležitostí, ale jsou často hendikepováni tím, jakým způsobem se musí domáhat některých v uvozovkách výhod. Ony to pro ně jsou v podstatě jenom kompenzace toho, jakým způsobem, v jaké životní situaci, když žijí s postižením, se nacházejí.

A my jsme se tady chtěli bavit a chceme se bavit, a já pořád věřím, že zvednete ruku pro program této schůze, o situaci lidí, kteří mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením. Ano, není to tak masová skupina jako třeba některé jiné, ale jsou to lidé, ke kterým se osud života staví poměrně zády. A jak už jsem řekl, v tuto chvíli nejde o žádný nový nárok, ale my chceme, aby těmto lidem, a v souvislosti s covidovou nákazou je to ještě více nabíledni, se zjednodušil ten administrativní proces, když mají již přiznaný nárok na průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, tedy na průkaz osoby se zdravotním postižením podle tíže jejich poškození, tak aby nemuseli zvlášť ti, kteří mají už těžké trvalé poškození, znovu a znovu obíhat kolečka zdravotních prohlídek a následné anabáze u lékařské posudkové služby. Toto nebude český stát ani korunu, naopak to ušetří nemalé finanční prostředky a také, a to je potřeba zdůraznit, to alespoň trošičku odlehčí velmi přetížené lékařské posudkové službě. Ano, náš návrh novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, kam tato problematika spadá, tak nevyřeší dlouhodobé problémy, které lékařská posudková služba má, ale přesto přese všechno jim alespoň trošičku ulehčí. Takže ve finále bude efekt tohoto poměrně jednoduchého opatření několikanásobný. Osoby, které mají trvalé poškození typu amputace dolní končetiny, těžké neurologické poškození, lidi, kteří jsou na vozíčcích a už bohužel pro ně není žádná šance, že se z toho vozíčku zvednou, proč mají jednou za deset let chodit na další prohlídku. Je to pro ně stresující, je to stresující i pro jejich rodiny a českému státu to nic nepřinese.

Vláda zaujala k tomuto našemu poslaneckému návrhu zákona, který jsme připravovali s Národní radou osob se zdravotním postižením, negativní stanovisko. Já tady nechci probírat všechny ty důvody, které jsou tam sneseny. Vláda to takhle dělá v podstatě s většinou opozičních návrhů, pokud to nejsou spřátelené opoziční strany, od kterých vládní koalice něco potřebuje. Ale jeden ten bod mě tam velmi zaujal. Vláda se ve svém stanovisku opírá o další poslanecký návrh, který novelizuje předmětný zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, opět z pera opozičních poslanců, v tuto chvíli je to STAN, já jsem tam také spolupodepsán, a tento návrh zákona se zabývá úplně jinou problematikou, než kterou řešíme v té naší novele. Myslím si, že toto není od vlády zrovna fér argument a je to spíš asi trošku k pousmání. Protože jestliže vláda nemá více argumentů, že používá podobné argumenty, tak se ptám, proč vláda nechce s námi diskutovat.

Na závěr ještě řeknu. My jsme navrhli projednání tohoto zákona podle § 90 odst. 2 tady schválit v prvním čtení. A je to právě kvůli covidové nákaze, abychom ty zdravotně postižené zbytečně netahali k lékařům. Ale jsme jistě ochotni z tohoto svého návrhu ustoupit a projednat to v klasickém, třeba zrychleném, čtení, nicméně ve třech čteních. Ale pojďme o této problematice diskutovat a vraťme se ke komplexní diskuzi o problematice zdravotně hendikepovaných. Kolegyně Aulická to tady řekla. Je to lékařská posudková služba, je to příspěvek na péči.

Těch problémů - a je to také zákon o sociálních službách, na který z pera vlády čekáme tady tři roky a v tuto chvíli ho tady stále nemáme. A to jsou návrhy, kterými je potřeba se zabývat, které se dotýkají rodin. A já už jsem to tady v minulosti několikrát říkal. My tady máme někde kolem 900 tisíc lidí se zdravotním hendikepem. Připočtěme k tomu jejich rodinné příslušníky. To není malá skupina obyvatel. To znamená, jestliže se vláda zabývá dneska těmi takzvaně "sexy" voličskými skupinami, tak já jsem přesvědčen, že zdravotně hendikepovaní by měli také patřit do portfolia zájmů této vlády.

Proto vás, milé kolegyně, kolegové, znovu prosím, pojďme se bavit o všech bodech, které jsou dnes navrženy. Je to široká škála obyvatel této země, kteří si zaslouží podporu v této nelehké době. A já jsem přesvědčený o tom, že stojí za ten čas a námahu, ke které jsme se dnes tady sešli, ten čas využít a skutečně o těch problémech diskutovat. Za klub KDU-ČSL vám děkuji za pozornost a prosím o podporu programu.

Děkuji.

