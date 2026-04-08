Karlovy Vary: Ovčí rybník v lázeňských lesích má novou podobu

09.04.2026 10:23 | Tisková zpráva
autor: PV

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary završily projekt rekonstrukce malé vodní nádrže Ovčí rybník.

Foto: mmkv.cz
Popisek: Karlovy Vary

Obnova přinesla nejen rekonstrukci technicky důležitých částí rybníka, ale i citlivé úpravy jeho okolí tak, aby místo lépe zadržovalo vodu v krajině, podpořilo místní biodiverzitu a zároveň bylo přístupné veřejnosti. Součástí projektu byla rekonstrukce hráze, nová spodní výpusť a bezpečnostní přeliv. Úpravy se dotkly také břehů a zátopy.

V rybníku vznikl malý ostrůvek, na přítoku i v okolí několik tůní a v lokalitě byla vybudována sít mlatových a povalových (dřevěných) chodníků. Výsledkem je prostor, který plní vodohospodářskou i ekologickou funkci a současně nabízí přirozené využití pro pěší návštěvníky a cyklisty. Se začínajícím jarem LLPKV také provedou osetí travinobylinnou směsí a mělčí vodní pasáže (tzv. litorální pásmo) budou osazeny vodními rostlinami.

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
96%
2%
hlasovalo: 9613 lidí

Ovčí rybník přitom není v této části lázeňských lesů novým prvkem. Jde o původní lesní nádrž, kterou lze dohledat už na starších mapových podkladech. Leží na stejném potoce jako rybník Linhart a voda do něj přitéká také od soustavy Lučních rybníků.

K opravě nádrže se přistoupilo i proto, že její stav už neodpovídal současným technicko – bezpečnostním požadavkům. Chyběl zde bezpečnostní přeliv, výpustné zařízení bylo na hranici životnosti a problematický byl i stav hráze. Zároveň bylo zřejmé, že tato lokalita má význam nejen z hlediska hospodaření s vodou, ale také jako vhodný biotop pro vodní organismy a druhově pestré okolní prostředí.

„Jsme rádi, že se podařilo obnovit místo, které pomůže přírodě a zároveň bude přirozeným cílem pro ty, kteří do lázeňských lesů chodí za klidem a odpočinkem,“ uvedl k rekonstrukci Stanislav Dvořák, ředitel městské organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary.

Smluvní cena činila 3 393 126,42 Kč bez DPH. Projekt byl spolufinancován Karlovarským krajem částkou 1 000 000 Kč z programu zaměřeného na prevenci proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň.

Obnovený Ovčí rybník rozšiřuje síť vodních prvků v lázeňských lesích, které pomáhají zadržovat vodu v krajině, zvyšují ekologickou stabilitu území a zlepšují podmínky pro rostliny i živočichy. Vedle svého významu pro krajinu a přírodu se zároveň stává i příjemným cílem pro návštěvníky, kteří touto částí lesů procházejí nebo projíždějí na kole.

Článek obsahuje štítky

Karlovy Vary , kraj Karlovarský , rekonstrukce , revitalizace , voda

Vy jste s komunisty dokonce vládli

Ne jen v kraji a teď máte problém, že podpoří návrh koalice v kraji? Navíc podle mě, když někdo souhlasím s něčím, s čím přijde jiná strana, tak to podle vás nemá podpořit jen proto, kdo s tím přišel nebo naopak ten, kdo s tím přišel má nejednou otočit, jen proto, že ho podpořil někdo s kým třeba ji...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

