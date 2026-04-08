Mašek (ANO): Zvláštní, jak ten čas funguje vždycky jen jedním směrem

Mezi epizodami, které vzdáleně připomínají kubánskou krizi, venezuelskou epizodu únosu prezidenta či upřímný zájem USA o osud Grónska, se nám na pozadí rusko-ukrajinského konfliktu a izraelsko-palestinské konfrontace objevuje zčistajasna další konflikt mezi Izraelem a USA na straně jedné a Íránem na straně druhé. Tedy další dějství absurdního divadla tvůrců, kteří nabyli dojmu, že více než 80 let od posledního celosvětového konfliktu uplynula už setsakramentsky dlouhá doba.
Konfrontace mezi Íránem a Spojenými státy se ale neodehrává jen na bojišti, ale i v zákulisí diplomacie. Íránská ambasáda v Jihoafrické republice si například vystačila s koláží amerických ministrů a dvojice našich hrdinů Pata a Mata. Výstižné. Možná až nepříjemně přesné. Celé už to připomíná několik dílů úspěšného loutkového seriálu.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Do toho v posledním dílu přichází triumfální prohlášení Donalda Trumpa, který označuje čtrnáctidenní příměří za „naprosté vítězství“. Írán prý chce konflikt ukončit, svět se uklidní, Hormuzský průliv se zázračně otevře a rekonstrukce může začít. O obohacený uran bude „dokonale postaráno“. Samozřejmě. A Čína prý sehrála roli rozumného dospělého. Tak to už chybí jen potlesk vestoje.
Takže si to shrňme: Výsledkem celé téhle nepovedené taškařice jsou stovky mrtvých, destabilizovaný region a drahá ropa. To je opravdu výkon hodný učebnic. A Trump? Ten je samozřejmě opět „veliký, krásný a neuvěřitelný“. Válku už stihl vyhrát několikrát, a kdyby to šlo, vyhraje ji klidně znovu příští týden a někde jinde.
Nobelova cena za mír se sice vzdaluje? Tak rovnou cenu za válku? Proč ne obojí. A historické srovnání? Alexandr Veliký, Chuck Norris… proč ne, když se jeho ministrům dostalo té cti být srovnáváni s Patem a Matem.
A teď to nejlepší. Ropa. Jakmile se oznámí příměří, ceny letí dolů o více než 15 % prakticky během hodiny. A teď ta zásadní otázka: Uvidíme stejnou rychlost pádu cen i na benzínkách? Nebo se zase dozvíme, že to „nejde tak rychle“, že „zásoby byly nakoupené dráž“, že „trh potřebuje čas“?
Zvláštní, jak ten čas funguje vždycky jen jedním směrem. Nahoru to jde okamžitě, dolů se to vleče jako smrt! Takže ano, jsem opravdu zvědavý, jestli u stojanů uvidíme razantní pokles, nebo další lekci z toho, jak se z krize dělá byznys. Protože zatím to celé vypadá jako dokonale sehrané divadlo, jen s tím rozdílem, že účet vždycky zaplatí někdo jiný.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku