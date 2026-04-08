Kupka řeší Berkovce. Šalamon: Omlouvat se máme za Niedermayera

Debata uvnitř ODS se rozhořela poté, co vyšlo najevo, že dva poslanci strany podpořili při volbě do Rady České televize bývalého poslance ANO Stanislava Berkovce. Konkrétně pro něj hlasovali dva členové mediálního výboru za ODS – bývalý ministr kultury Martin Baxa a poslankyně Lucie Bartošová.
Tomáš Šalamon, podnikatel a vysokoškolský pedagog spojený s platformou Česko+, tedy frakcí Radima Ivana uvnitř ODS, odmítl, že by se strana měla voličům omlouvat za volbu do Rady České televize.
Skutečný problém vidí jinde, a sice v europoslanci Luďku Niedermayerovi (TOP 09): „Jestli se má ODS za něco svým voličům omlouvat, tak to není volba do jakési rady, ale to, že jsme do Evropského parlamentu vynesli pana Luďka Niedermayera, jehož prakticky každý názor je v příkrém rozporu s postoji našimi,“ poukázal na sociální síti X.
Současně připomněl, že středočeská ODS se proti tomu dříve vymezila. „Středočeská ODS byla tehdy usnesením svého regionálního sněmu kategoricky proti,“ doplnil Šalamon,
Jestli se má @ODScz za něco svým voličům omlouvat, tak to není volba do jakési rady (která by dopadla tak jako tak stejně), ale to, že jsme do EP vynesli na svých zádech (a pravděpodobně na úkor jednoho vlastního mandátu) pana @LudekNie, jehož prakticky každý názor je v příkrém… https://t.co/WGqdc36m20— Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) April 8, 2026
Reagoval tak na příspěvek publicistky a ekonomky Lenky Zlámalové, která upozornila na Niedermayerovy výroky v oblasti klimatické politiky. „Daň z historických emisí? Muž, který byl do Evropského parlamentu zvolen na kandidátce Spolu,“ napsala na síti X.
Postoje europoslance Luďka Niedermayera jsou v poslední době opakovaně předmětem veřejné kritiky, zejména kvůli jeho podpoře klimatických opatření a emisních povolenek. Pozornost vyvolaly také jeho výroky o odpovědnosti Evropy za emise a podpoře dekarbonizace, které podle kritiků znamenají příliš vstřícný postoj k bruselské politice.
Předseda ODS Martin Kupka ve středu na tiskové konferenci hlasování Baxy a Bartošové ostře kritizoval a prohlásil, že strana už podobnou situaci nepřipustí. „Ze strany ODS nepůjde ve druhém kole ani jeden hlas pro Stanislava Berkovce ani pro nikoho ze skupiny kolem Pavla Matochy,“ řekl, že při finální volbě ve Sněmovně už ODS Berkovce nepodpoří.
Podle něj je cílem strany zabránit tomu, aby se do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize dostali kandidáti, kteří by podle jeho slov mohli ohrozit její nezávislost. „Využijeme všechny nástroje opozice. Jsme připraveni nocovat ve Sněmovně, znovu vytáhneme spacáky, aby toto nespatřilo světlo světa,“ uvedl.
K situaci se veřejně vyjádřila také samotná poslankyně Lucie Bartošová, aby uvedla, že podpora Berkovce byla chybným rozhodnutím a že za něj nese odpovědnost. „Bylo to chybné rozhodnutí, špatné vyhodnocení situace. Nemělo se to stát a beru za to plnou odpovědnost,“ uvedla s tím, že při dalším hlasování už svůj hlas stejným kandidátům nedá.
Chybovat je lidské, ale čestné je se svým chybám postavit čelem.— Lucie Bartošová (@LucieBartosova_) April 8, 2026
Asi málokomu unikla kauza volby radních ČT na mediálním výboru minulý týden. Hodně se v diskuzi zmiňovala ODS a také mé jméno.
Minulý týden při hlasování na výboru dostal můj hlas Stanislav Berkovec, jako…
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku