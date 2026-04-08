Výborný (KDU-ČSL): Petr Pavel má ty nejlepší kompetence a přirozenou autoritu

09.04.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sporu o účast prezidenta Pavla na summitu NATO

Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Neustálé výlevy ministra Macinky směrem k prezidentovi překračují hranici slušnosti a důstojnosti veřejné funkce. Petr Pavel jako prezident a jako bývalý předseda Vojenského výboru NATO má ty nejlepší kompetence a přirozenou autoritu pro to, aby nás reprezentoval na summitu NATO.

A místo toho nás tam má reprezentovat ministr, který od svého nástupu soustavně posouvá českou zahraniční politiku na východ ke Slovensku a Maďarsku a jehož jediným skutečným výkonem je trvalý spor s Hradem.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • poslanec
MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Proč pořád voláte po zrušení sankcí?

Když pominu vše ostatní, tak proč podporovat Rusko, když jak sám tvrdíte třeba ropu teď prodává s přirážkou? Proč takové chování podporovat? A to pomíjím fakt, proč vůbec ekonomicky podporovat někoho, kdo tu rozpoutal válku a vlastně tak může i za to, že ceny rostou.

