Výborný (KDU-ČSL): Petr Pavel má ty nejlepší kompetence a přirozenou autoritu

Neustálé výlevy ministra Macinky směrem k prezidentovi překračují hranici slušnosti a důstojnosti veřejné funkce. Petr Pavel jako prezident a jako bývalý předseda Vojenského výboru NATO má ty nejlepší kompetence a přirozenou autoritu pro to, aby nás reprezentoval na summitu NATO.
A místo toho nás tam má reprezentovat ministr, který od svého nástupu soustavně posouvá českou zahraniční politiku na východ ke Slovensku a Maďarsku a jehož jediným skutečným výkonem je trvalý spor s Hradem.
