„ODS se musí omluvit za tohoto člověka.“ Silné výroky, které zapadly.

Europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer se před pár dny v nedělní debatě pustil do křížku s poslancem Motoristů Matějem Gregorem. Kvůli globálnímu oteplování. Vyčetl mu, že už nevěří ani měření teploty na planetě Zemi, a argumentoval studiemi, podle kterých v posledních 11 letech vidíme nejteplejší období lidstva. Přičetl to na vrub spalování fosilních paliv.
Na sociální síti X svou myšlenku rozvedl a konstatoval, že historicky má na globálním oteplování největší podíl Evropa.
„Evropská unie vypustila od začátku průmyslové revoluce (1750) do ovzduší více emisí než celá Čína, i když má Čína třikrát víc obyvatel. Podíl EU na historických emisích přesahuje 16 % a celá Evropa je na necelých 30 %, což je dokonce víc než podíl USA. Možná vás překvapí, že podíl ‚našeho úsilí‘, například měřený tím, kolik větrných a solárních elektráren v EU stavíme, se pohybuje kolem 15–20 % celosvětového výkonu. Což kopíruje náš historický podíl na emisích. Populární česká teze, že se ‚snaží jenom EU‘, tedy kulhá. Ve skutečnosti intenzita našeho úsilí odpovídá tomu, kolik jsme toho do ovzduší v minulosti vypustili,“ napsal Niedermayer.
V praxi to tedy znamená, že EU dnes musí pracovat na Green Dealu, aby odčinila svou vinu.
Ekonomická novinářka Lenka Zlámalová nad tím kroutila hlavou.
„Jsou to v podstatě odpustky za minulost, které mají Evropu dodatečně zdanit za to, že byla průmyslově úspěšná. Země, které v 18. a 19. století nebyly tak vyspělé, si nyní můžou užít emisní bonanzu, zatímco Evropa bude draze dekarbonizovat a ničit si prosperitu vysokými cenami energií,“ napsala v komentáři pro server Info.cz Lenka Zlámalová, která také konstatovala, že bývalý viceguvernér ČNB Niedermayer propadl aktivismu klimatické viny.
Do kontrastu proti Niedermayerovu popisu situace Zlámalová postavila jadernou energii, kterou Evropa rozvíjí a přispívá tím ke zlepšení životního prostředí. A jedním dechem dodala, že průmyslová revoluce, kterou Niedermayer tolik kritizuje, přinesla bohatství a lepší životní podmínky nejen Evropanům, ale i řadě jiných koutů světa.
„Jde o mimořádně nebezpečný styl myšlení, který vede k úpadku. Globální soupeři Evropy musí mít z europoslance Niedermayera a jeho argumentace obrovskou radost,“ uzavřela svůj komentář.
Niedermayer se stal europoslancem jako kandidát koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09. A člen ODS Tomáš Šalamon má za to, že by se ODS měla svým voličům omluvit za to, že napomohla zvolení právě tohoto politika do Evropského parlamentu.
„Jestli se má ODS za něco svým voličům omlouvat, tak to není volba do jakési rady (která by dopadla tak jako tak stejně), ale to, že jsme do EP vynesli na svých zádech (a pravděpodobně na úkor jednoho vlastního mandátu) pana Luďka Niedermayera, jehož prakticky každý názor je v příkrém rozporu s postoji našimi. Na okraj dodávám, že středočeská ODS byla tehdy usnesením svého regionálního sněmu kategoricky proti,“ napsal Šalamon na sociální síti X.