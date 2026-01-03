Později se nechala slyšet, že celé je to vytrženo z kontextu a nikdy nebylo myšleno v obecné rovině. Nyní chce současná opozice doslova upálit předsedu sněmovny Tomia Okamuru, který si dovolil v novoročním projevu říci to, co si přeje a myslí více než polovina českých občanů. Označil podporu Ukrajiny za nesmyslnou a vymezil se proti dodávkám zbraní.
Milá a nevážená parlamentní opozice, namísto mlčení v koutě se usmívejte, sbírejte potřebných 41 podpisů ke svolání mimořádné schůze k odvolání předsedy PS PČR a klidně přitom šoupejte nohama. To je ale tak vše, co za peníze daňových poplatníků jste se naučili!
Ukrajinský velvyslanec v ČR Vasyl Zvaryč, který se zřejmě s banderovským režimem na Ukrajině ztotožňuje a má v oblibě zasahovat do vnitřních záležitostí naší země, může do doby, než dojde k jeho vyhoštění, šoupat nohama společně s poslaneckou opozicí.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
