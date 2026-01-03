Kavij (KSČM): Karta se obrací aneb Hraje se o odvolání ukrajinského velvyslance

Markéta Pekarová Adamová - vzpomínáte na její moudra, nebo snad vysmívání, když v čele Poslanecké sněmovny vzkazovala opozici, že by “měla šoupat nohama a mlčet v koutě”?

Kavij (KSČM): Karta se obrací aneb Hraje se o odvolání ukrajinského velvyslance
Později se nechala slyšet, že celé je to vytrženo z kontextu a nikdy nebylo myšleno v obecné rovině. Nyní chce současná opozice doslova upálit předsedu sněmovny Tomia  Okamuru, který si dovolil v novoročním projevu říci to, co si přeje a myslí více než polovina českých občanů. Označil podporu Ukrajiny za nesmyslnou a vymezil se proti dodávkám zbraní.

Milá a nevážená parlamentní opozice, namísto mlčení v koutě se usmívejte, sbírejte potřebných 41 podpisů ke svolání mimořádné schůze k odvolání předsedy PS PČR a klidně přitom šoupejte nohama. To je ale tak vše, co za peníze daňových poplatníků jste se naučili!

Ukrajinský velvyslanec v ČR Vasyl Zvaryč,  který se zřejmě s banderovským režimem na Ukrajině ztotožňuje a má v oblibě zasahovat do vnitřních záležitostí naší země, může do doby, než dojde k jeho vyhoštění, šoupat nohama společně s poslaneckou opozicí.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
