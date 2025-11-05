Kavij (KSČM): Končící Fialova vláda ještě nepochopila povolební situaci

Patří k nim i další z řady nenávistných a zapšklých komentářů rusofobky senátorky Mirky Němcové. „Vláda Babišovy hanby zformována. Spojila je hnusná lež o bídě naší země, kterou vtloukali do hlav lidí. Rozpoutali štvavou nenávist vůči vzdělaným a slušným - premiérovi Fialovi, jeho vládě, MPA. Podrývali úsilí miliónů lidí. Otrávili tu vzduch. Neodpustím a nezapomenu.“
Osobně se domnívám, že Mirka je delší dobu zralá spíše na psychiatrickou léčebnu v Bohnicích, namísto působení v Senátu. Ale je to věcí jejich voličů.
Máme před sebou další dějství povolebního kabaretu s následnou další várkou komentářů politiků z řad končící Fialovy vládní pětikolky, poté kdy Markétu Pekarovou Adamovou na postu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po tajné volbě vystřídá Tomio Okamura. Věřím, že k těm konstruktivním, ve státotvorném duchu v českých kotlinách ctící demokracii, bude patřit i příspěvek lidoveckého poslance Jana Bartošky, coby poraženého protikandidáta Okamury. Těším se na něj.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV