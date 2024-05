Kavij (KSČM): Nechceme vojenské základny NATO na území ČR!

reklama

Viz například v minulosti sdělení náčelníka GŠ Karla Řehky „My dneska se připravujeme jako armáda na ten nejhorší scénář, to znamená na nějakou válku velkýho rozsahu, vysoké intenzity, s technologicky vyspělým protivníkem. Válka s jadernou velmocí je potřeba říct nemusí být válkou jadernou. My v zásadě na to máme. My jsme silnější, my jsme jako vyspělí, silní, pevní, máme dobrou ekonomiku, jsme součástí, jsme obklopeni přáteli, jsme součástí jako nejlepší aliance na světě, je to jenom o vůli a o leadershipu. To je celý, v podstatě. My, jako Rusko, pro nás nemůže být problém“. Nelze si na adresu pana generála odpustit pár výtek, byť by se jich našlo spousta. Nevím, zda pan generál má data o vývoji ekonomiky ČR a RF, na kterou jsou uvalovány sankce každým dnem, ale každopádně ekonomické ukazatele v RF jsou o poznání lepší než ty naše. Stejně tak naše přátelství k USA. Není třeba ho přeceňovat, neboť americké přátelství k jiným státům je pouze do doby, dokud je mohou díky koloniálnímu, vazalskému postavení finančně ždímat a mocensky ovládat. Své o tom ví z dřívějška například nejen Libye.

Ze stejného soudku plné vojenské podřízenosti ČR USA svědčí i v loňském roce ostudná podepsaná, tzv. “obranná“ smlouva mezi USA a ČR. Stejně jako nákup předražené vojenské techniky a zbraní, kde jen nákup F-35 zadluží celou naši další generaci nemalou částkou a kdy jejich dodání platí náš stát několik let dopředu. V neposlední řadě je zde také snaha vybudovat na našem území americké základny. Jako příklad slouží lokalita Plzeň – Líně, kde je vybudování uvedené základny maskováno pod názvem logistické centrum AČR pro potřeby armád členských států NATO.

Dne 28. května se právě z důvodu nesouhlasu uskuteční od 17. hodin na Náměstí Republiky v Plzni mírové shromáždění za odmítnutí výstavby logistického centra NATO v Líních u Plzně, na kterém vystoupí mimo jiné Josef Skála, Ivan Kratochvíl, Vítězslav Pilmaier, Eva Novotná, či oblíbení herci Ivan Vyskočil a Jaroslava Obermaierová. K podpisu je také připravena petice, kterou je možné si stáhnout ZDE.

Úplně na závěr konstatuji, že na dotazy „Jaký materiál bude skladován v připravovaném logistickém centru AČR v Líních. a kdo bude zabezpečovat, pod koho bude spadat, provoz a zabezpečení logistického centra AČR v Líních“ mi konkrétní odpověď nepřišla a tak jsem dne 17. 5. 2024 dotazy se žádostí o odpověď zaslal na MO AČR opětovně.

Mgr. Miroslav Kavij KSČM



