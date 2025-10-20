Kavij (KSČM): Putinova noční můra dál pronásleduje Tomáše Zdechovského

21.10.2025 4:31 | Monitoring

Lidoveckého europoslance na facebooku zajímá, jak se válečný zločinec Putin dostane do Budapešti, když je na něj vydán válečný zatykač a všude jinde by skončil v cele!

Kavij (KSČM): Putinova noční můra dál pronásleduje Tomáše Zdechovského
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Zdechovskému by více slušelo intenzivní modlení k zabránění další eskalace napětí mezi RF a Ukrajinou, do které ji ženou státy „všehoschopných“ v čele s Británií a Německem.  Aby namísto dodávek amerických raket tomahawk, na které se Zelenskyj může dále jen těšit, nedošlo k „zabloudění“ nesestřelitelné ruské rakety orešnik  na území fašistického Německa či některého z dalších fašistických států Pobaltí.

Největší a hlavní starost by měl ale věnovat vyřešení kauz končící mafiánské vlády Petra Fialy -  Kampelička, Dozimetr, Bitcoiny. Jak zaznělo v posledním dílu pořadu Co týden dal na kanálu www.doktorvajicko.com ze dne 19. 10. 2025 (ZDE):Ti, co to způsobili, by měli skončit v teplácích, to znamená mělo by se volat na Jitex Písek a teplákovky už dopředu zabrat, protože by jich mělo být hodně.

Ale možná že lidovci jsou onou klidnou silou, pro které je slovo „kauza“ cizí a sprosté slovo, že, pane Zdechovský?

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kavij (KSČM): „Když dva dělají totéž, není to totéž“
Kavij (KSČM): Co dál s marasmem po Fialově vládě
Kavij (KSČM): Prosperita a bezpečnosti má podoby různé
Kavij (KSČM): Nalepili se na nás mafiáni, ale teď jsme čistí

 

Zdroje:

https://www.doktorvajicko.com

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Maďarsko , Putin , Zdechovský , Kavij

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je europoslanec Tomáš Zdechovský v zajetí nenávisti vůči Rusku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. František Jura byl položen dotaz

Ministr sportu

Já souhlasím, že sport a zdraví je důležité, ale fakt kvůli tomu potřebujeme nové ministerstvo? Myslíte, že nový ministr fakt něco změní? Že přiměje třeba děti se více hýbat nebo třeba pomůže tomu, že rodiče budou na sport a další aktivity pro děti mít peníze? Nebo třeba na zdravé jídlo pro ně? Prot...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na listopad 2025Horoskop na listopad 2025 Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Netrénovat na minulé války - Armáda ČR musí sledovat trendy

9:15 Vích (SPD): Netrénovat na minulé války - Armáda ČR musí sledovat trendy

Válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou není jen tragédií pro zúčastněné, ale také nejrozsáhlejším …