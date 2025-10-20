Kavij (KSČM): Putinova noční můra dál pronásleduje Tomáše Zdechovského

Zdechovskému by více slušelo intenzivní modlení k zabránění další eskalace napětí mezi RF a Ukrajinou, do které ji ženou státy „všehoschopných“ v čele s Británií a Německem. Aby namísto dodávek amerických raket tomahawk, na které se Zelenskyj může dále jen těšit, nedošlo k „zabloudění“ nesestřelitelné ruské rakety orešnik na území fašistického Německa či některého z dalších fašistických států Pobaltí.
Největší a hlavní starost by měl ale věnovat vyřešení kauz končící mafiánské vlády Petra Fialy - Kampelička, Dozimetr, Bitcoiny. Jak zaznělo v posledním dílu pořadu Co týden dal na kanálu www.doktorvajicko.com ze dne 19. 10. 2025 (ZDE): „Ti, co to způsobili, by měli skončit v teplácích, to znamená mělo by se volat na Jitex Písek a teplákovky už dopředu zabrat, protože by jich mělo být hodně.“
Ale možná že lidovci jsou onou klidnou silou, pro které je slovo „kauza“ cizí a sprosté slovo, že, pane Zdechovský?
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV