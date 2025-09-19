Kavij (KSČM): Tragéd Marek Výborný

19.09.2025 11:02 | Komentář

Nezdá se Vám, že končící ministr Fialovy vlády Marek Výborný ( KDU-ČSL) se každým blížícím dnem voleb projevuje stále více a zřetelněji jako tragéd?

Kavij (KSČM): Tragéd Marek Výborný
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Včera, 15 dní před konáním voleb uvedl, že ministerstvo zemědělství hodlá po společnostech skupiny Agrofert vymáhat vrácení dotací v celkové výši převyšující sedm miliard korun. Ještě nedávno předtím uváděl částku přes pět miliard korun, prý některé z dotací nezapočítal.

Nechci znát skutečnou pravdu hospodaření dalších ministerských ministerstev. Po volbách je totiž nutné provést finanční audit, přesně jak jej prosazuje hnutí STAČILO!

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

