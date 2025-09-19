Kavij (KSČM): Tragéd Marek Výborný

Včera, 15 dní před konáním voleb uvedl, že ministerstvo zemědělství hodlá po společnostech skupiny Agrofert vymáhat vrácení dotací v celkové výši převyšující sedm miliard korun. Ještě nedávno předtím uváděl částku přes pět miliard korun, prý některé z dotací nezapočítal.
Nechci znát skutečnou pravdu hospodaření dalších ministerských ministerstev. Po volbách je totiž nutné provést finanční audit, přesně jak jej prosazuje hnutí STAČILO!
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
