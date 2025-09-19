Mše za Kirka: Duka dostal poděkování z významných míst

Vlna nenávisti vůči českým konzervativním silám a na první místě proti kardinálu Dominiku Dukovi za to, že sloužil zádušní mši za zavražděného Charlieho Kirka byla zastavena z oficiálních míst. Zatímco v České televizi kardinála moderátorka grilovala, Washington mu vyjadřuje uznání.
Dominik Duka totiž dostal děkovný dopis z americké ambasády, pod kterým je podepsán David G. Wisner, aktuálně nejvyšší americký činitel v zemi. Text dopisu na sociálních sítích zveřejnily Katolické noviny.
„Vážený kardinále Duko, přijměte prosím mé poděkování za vzpomínkovou bohoslužbu, kterou jste 16. září celebroval na počest nedávného hrozného násilí ve Spojených státech. Včera jsem byl mimo Prahu, jinak by mi bylo ctí se této bohoslužby účastnit,“ napsal americký chargé d’affaires v České republice.
Další slova dopisu jsou ještě silnější. „Tato vzpomínková bohoslužba byla dalším připomenutím hlubokých vazeb mezi našimi dvěma zeměmi a pevným svědectvím o tom, jak důležité je odsoudit takové šokující násilí. Ještě jednou přijměte mé upřímné poděkování za uspořádání tak promyšlené a dojemné akce,“ stojí v psaní z velvyslanectví Spojených států amerických, které ve středu obdržel kardinál.
Pod listem je podepsán chargé d’affaires amerického velvyslanectví David G. Wisner, což je aktuálně nejvýše postavený americký diplomat v Praze.
autor: Radim Panenka