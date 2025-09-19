Média dostala sodu od Holce. Za Rakušana

Publicista Petr Holec v komentáři na serveru Gazetisto napsal, jak blížící se volby do Poslanecké sněmovny odkrývají, že klasická novinářská práce v podstatě skončila.
K tomuto názoru ho dovedla cesta ministra vnitra České republiky Víta Rakušana (STAN) na slovenské protesty proti vládě. Proti vládě Roberta Fica, s níž Rakušan tak či tak musí jednat. Podle Holce proto byla Rakušanova účast na slovenské demonstraci jednoznačným politickým přešlapem, který však většinu médií nechal v klidu.
„Samozřejmě že Rakušan poškozuje Česko v zahraničí, a navíc u našeho přímého souseda. Jenže pro Novinky je slovenská vláda třídním nepřítelem úplně stejně jako pro českou vládu, která Slovensko zneužívá ve volební kampani úplně stejně jako Ukrajinu. Proto si na Novinkách místo toho přečtete negativní komentář o Motoristech, kteří vládu ve volbách ohrožují,“ poznamenal Holec.
„A teď jedna skutečná perla mediální bídy určená nám, sviním. Předvolební ‚debatu‘ zkusil imitovat i Deník, kde to na starost dostala někdejší komunistka a práskačka StB s krycím jménem ‚Éter‘ Kateřina Perknerová. Její první otázka na politické lídry v českých volbách? ‚Je Vladimir Putin válečný zločinec?‘ Zločinec, ale volební a taky novinářský, je samozřejmě Perknerová. A stejně tak její soudruzi z většiny pražských redakcí,“ poznamenal Holec.
K dovršení všeho zlého se podle Holce stačí podívat na některé televizní debaty. Holec má za to, že moderátoři často šíří narativ současné vlády a debaty směřují k tomu, kdo je horší ruský šváb. Přitom kdyby média fungovala tak, jak z Holcova pohledu mají, mohla si užít přímo žeň. Žeň, která se nedostavila.
autor: Miloš Polák