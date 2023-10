Klán (KSČM): Falešný záblesk

reklama

Válka je tragédie, nad regionem visí strašák mnohem horší: riziko lokální jaderné války. Nikoliv primárně podle českých, ale zahraničních médii za vyzbrojením palestinských militantů má stát Irán. Stát Izrael sice popírá vlastnictví atomové bomby, když to ale tvrdí Bulletin of the Atomists Scientist bude to asi pravda. Podle rétoriky 80. let 20. století, mělo být vlastnictví jaderné zbraně nástrojem omezující možnost dalšího holokaustu.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2918 lidí

Na straně Medinat Jisra'el stojí státy podporující oligarchizovanou Ukrajinu bojující s oligarchizovaným Ruskem. To se lze dočíst v oligarchizovaných českých médiích tvořící tzv. hlavní proud. Palestina jako by vůbec v českých mediích neexistovala, přitom jsou to Palestinci, kdo v důsledku expanze židovského státu hledajícího více a více svého „životního prostoru“ přichází o území svého státu slíbeného mezinárodním společenstvím krátce po vzniku OSN.

Jistě, OSN také přijala během let už celou řadu rezolucí, které se k izraelské „bratrské pomoci“ Palestině vyjadřují kriticky a kriticky také kritizují nedostatek lidských práv, které izraelská administrativa není ochotna Palestincům přiznat. Ozbrojený konflikt ale není řešení a už vůbec ne s použitím jaderných zbraní.

Někomu ale tento konflikt vyhovuje, protože probíhá v regionu, kde se nachází ropná pole a také zemní plyn. A na lidském utrpení lze vydělat na surovinových burzách. Ale řešení je pouze v mírových jednáních. Slovy tureckého prezidenta Erdogana: mír na Blízkém východě umožní jen vznik palestinského státu.

Mgr. Jan Klán KSČM



