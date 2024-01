Klán (KSČM): Selhání systému?

reklama

Dnes se už patrně přesně nedozvíme, co střelce vedlo k tak hrůznému činu, protože je mrtvý. Existuje varianta, že studenta, který vraždil, mohl někdo navést. Nebo to snad byla jen nápodoba ze zahraničí? Ostatně tohle tvrdí média i odborníci. Jedná se totiž o nejčastější jev. Čím více podobných případů narůstá po světě, tím větší je pravděpodobnost, že se to stane i u nás. Jenže je zde ještě více rozporů, než jen samotná nápodoba.

Podívejme se nejdříve na samotnou zbraň, kterou měl údajně útočník vraždit. Útočná puška AR-15, která vychází z útočné pušky M-16, byla hojně používána ve Vietnamu pro boj v tamní džungli. Cena této pušky je něco kolem 1000 USD. Ale některá média spekulují, že její cena se pohybuje něco kolem sta tisíc. Kde je tedy pravda? Ta je zahalena v informačním šumu. Položme si otázku. Jak si mohl mladý student pořídit takto drahou pušku? Kde na to vzal peníze?

Po zásahu na FF UK se totiž zjistilo, že měl vysloveně arzenál zbraní, které hodlal použít. Kde tyto zbraně vzal? Kde je koupil? Kdo mu je prodal? Nikomu nepřišlo divné, že si takhle mladý člověk kupuje a registruje tolik zbraní, jako kdyby měl vyrazit někam bojovat? Jestliže je puška AR-15 útočná, co chtěl ve své rodné obci bránit útokem? Zřejmě selhání systému.

Mgr. Jan Klán KSČM



Proč nezareagoval Finanční analytický úřad (FAÚ), který podezřelé finanční toky monitoruje? Nakupoval zbraně kartou, nebo převodem z účtu na účet? Pokud by je nakupoval v hotovosti, tak si někdo musel všimnout, že se jedná o značný obnos peněz, a ten musí obchodník ze zákona nahlásit. Jenže se tak nestalo. Nikoho netrklo, že je to značná suma na mladého člověka, který zcela jistě nemá takový příjem. Nebo snad má?

Dnešní moderní technologie tomu přejí, ale určitě by se jeho výdělek nedostal výše, než na několik desítek tisíc. Pokud na zbraně nešetřil roky a nepracoval v Praze. Takže zaspal jak ten, kdo zbraně prodal, stejně i analytický úřad. Jednalo se o řádnou zbraň, která byla od výrobce, nebo se pohybovala na černém trhu? Zřejmě selhání systému.

Před rokem se v médiích objevila zpráva, že Zbraně pro Ukrajinu mohou skončit na černém trhu. Neskončila na něm náhodou i zbraň typu AR-15 (nebo AR-10, jak uvádí některé zdroje), případně i další zbraně, které pachatel měl? Tím nechci nijak tvrdit, že pachatel nelegální puškou vraždil. Jen je nutné poukázat i na fakt, že zbraně z Ukrajiny se mohou rychle a poměrně snadno dostat k nepravým lidem.

Mohou se k nám dostat jak zbraně z ruské strany, stejně i zbraně, dodávané z USA pro samotnou Ukrajinu. Útočná puška AR-15 totiž typově pochází právě z USA a byla hojně používána při podobných tragédiích, jako na FF UK. Jak má tuto věc ošetřenou stát, aby se sem k nám do republiky nelegální zbraně nemohly dostat? Nebo stát jen v klidu spí, když už téměř všechny naše zbraně na Ukrajinu poslal? Bude se čekat na selhání systému?

Zajímavé ale je, že média tvrdí, tedy alespoň ta, která mají vyšetřovací spis k dispozici (sic!), že pachatel trpěl psychickými problémy. Sice netuším, jak se ke spisu média dostala, ale jedno je naprosto jasné. Dnes k získání zbrojního průkazu nepotřebujete psychologické testy. Kdysi to povinnost byla, ale s rozvolněním pravidel stačí jen doporučení od praktického lékaře.

Takže zcela jistě bude nutné vrátit se k psychologickým testům, a to i opakovaným. To bude samozřejmě znamenat náklady, o kterých asociální vláda P. Fialy, která se chce prošetřit k prosperitě, nechce slyšet. Ostatně psychologická a psychiatrická péče pod vedením asociálního ministra V. Válka z TOP 09 je v troskách.

Jak je možné, že nikoho netrklo podivné množství útočných zbraní u mladého člověka? Selhal totiž systém. Alespoň dle mého názoru. Vše se odvíjí od byznysu. Prodejce chtěl udělat kšeft, tak zbraně prodal. Peníze jsou přeci peníze. Ty nesmrdí a kšeft je kšeft. Proto nikdo žádnou podezřelou transakci nehlásil, všichni na tom chtěli vydělat.

Prodejci zbraní by měli být určitě více pod dohledem. Stejně i ti, kdo poskytují výcvik. Jedná se totiž o vázanou živnost. Zda to novela zákona o zbraních a střelivu vyřeší, je otázkou, ale určitě by se o to měla pokusit. Už jen proto, aby již k podobné tragédii, která se odehrála 21. 12. 2023, nikdy nedošlo.

