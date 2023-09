Klán (KSČM): Vládní cestovka

reklama

Například mise M. Kupky proslula lékařem, který obtěžoval na území Jižní Koreje tamní hygieničku. Prostě Kašpárek jak má být. Přitom cílem mise bylo navázat podnikatelské styky. Dle MPA, která na svém twitterovém účtu v březnu 2023 uvedla pravou podstatu mise, bylo důležité navázat styky v oblasti dodávek léčiv. Patrně tím chtěla pomoci svému stranickému kolegovi, nelidskému ministru Válkovi, který se v dodávkách léčiv plácá.

Jenže po půlroce je najednou situace stejná. Dodávky léků stále v nedohlednu, a to MPA na twitteru v březnu 2023 uvedla, že se jim podařila velká věc: Otevřeli cestu k tomu, aby nám Jižní Korea dodala antibiotika pro děti. Výsledek? Od ničeho k ničemu a výsledek je absolutní nula. Antibiotika, zejména penicilín, stále chybí. Politička evropského významu MPA, česká Margaret Thatcherová, jasně dokazuje, co umí vyjednat a zařídit. Je to podobné jako u ministra Válka – nerozumí vůbec ničemu. Léky z Jižní Koreje? Kdepak! Zapomeňte, ani náhodou. Nic vám nedodáme. Asijským firmám se totiž dovoz do České republiky nevyplácí. Takže česká podnikatelská mise jela do Jižní Koreje podobně, jako jezdili sovětští turisté do Československa – navštívit zemi hojnosti, když to u nich nefungovalo.

To platilo zejména pro sovětské partajní funkcionáře. V tomto duchu je proto důležité i nadále cestovat po světě a domlouvat tu dodávky antibiotik, tu dodávky zemního plynu a jinde zase ropy. To by ale zástupci 5D vlády museli něco umět a znát. Pokud neznají základní pravidlo globálního kapitalismu, tak musí zpět do školy a třeba požádat o pedagogického asistenta. Ale neznalostem 5D-politiků se nelze divit. Mají mnohdy diplom z CEVRO Institutu. Kam zamíří vládní letka tentokrát? Do Číny, kde se dnes vyrábí většina léčiv? Nebo snad do Indie? Zkusit to mohou, ale země, které jsou v uskupení BRICS, si to jistě nechají patřičně zaplatit.

Ale co se vrátit do minulosti? Základní antibiotikum, penicilín, jsme si vyráběli sami. To by ale někdo musel minimálně přemluvit Zentivu, kterou dnes vlastní americký kapitál. Proč to tedy vládní letka nezkusí? Přeci jsou to jejich blízcí kamarádi. Do terénu by mohl vyrazit nelidský ministr Válek, zvaný Dr. Antipilulkin, který radí, že místo ATB lze použít vodu s citronem nebo alespoň česnek. Vsjo v tajge.

Třeba by někde ta antibiotika sehnal, když nám to tvrdil před rokem. To jsme všichni tenkrát říkali, že se jedná o nějaký výpadek. Jenže výpadek trvá dál a ministr Válek pořád tvrdí to samé: Vydržte, všechno bude, maso, klobásy, léky i Smetana! Vše vám zařídí naše rada lékové pomoci, která se intenzivně schází, ale nenalézá řešení. Nalezla ale viníky: Putina s Babišem, potažmo komunisty, kteří snad mohou za všechno. Zejména ty v Číně, protože vyrábějí všechna léčiva. Tak to snad abychom za těmi soudruhy do Číny vyrazili, anebo odstoupili z funkce ministra zdravotnictví, prolhaný doktore Antipilulkine.

Mgr. Jan Klán KSČM



