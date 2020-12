Klaus (Trikolóra): Vaše kolektivní nenávist k hospodským mě fascinuje

reklama

Trikolóra již po třetí, dámy a pánové, nepodpoří prodlužování nouzového stavu, ale já dnes vystoupím trošku jinak než většina mých kolegů.

Mě úplně nejvíce fascinuje pýcha členů vlády. Pan premiér, pan Hamáček, pan ministr - my jsme zastavili něco. Kdyby to byla pravda, tak to se stejnou logikou v srpnu zase spustili nebo teď snížili a pak zase zvýšili. To je matematicky logické. Nebo je to tak, že když počet nakažených klesne, tak je to zásluha vlády a když vzroste, tak je to proto, že nějaký pán v hospodě pil ve 20.04 hodin pivo, říkali panu ministrovi. Jo? Čili tohle prostě není pravda, že by vláda jakkoli vědecky řídila průběh epidemie populací. Není to pravda. Je to virová nemoc, šíří se nějakými aerosolovými částečkami atd., to by nám tady řekli přítomní lékaři, ale vaše pýcha, že vy to jako celé ovládáte, prostě není pravdivá.

Vláda netuší, jaká opatření přináší jaké a některá opatření zda vůbec, pozitivní efekty. Nefunguje chytrá karanténa, nefungoval semafor, to byl spíše takový stroboskop, a systém PES ani sama vláda nedodržuje. Teď jsme podle všeho ve čtyřce, ale jsme ve trojce.

Další věc, která je jasná, pane ministře, vláda nedokáže prognózovat vývoj epidemie. Já nevěřím, že když jste před čtyřmi dny rozvolňovali, že jste věděli, že se to zase jako navrátí a teď to budete zpřísňovat. Určitě jste si mysleli, že to bude klesat nadále. Čili není žádná pravda, že vy víte, jak se ta epidemie bude vyvíjet.

Vaše opatření mají z drtivé většiny politický charakter. Zakázat velká nákupní centra před vánocemi se vám nechce, ale z politických, nikoliv epidemiologických důvodů. Zakázat lyžařům lyžovat, přestože jste mi ještě ve čtvrtek sliboval opak, to se vám chce, protože většina lyžařů nejsou voliči ANO nebo ČSSD, takže to je v pořádku. Zlikvidovat velké nadnárodní řetězce vláda nechce, ale zlikvidovat drobné obchody a živnostníky a hospodské - ti také moc nevolí ANO a ČSSD - to se jakoby chce. Trikolóra tento mix politiky a rádoby odborných opatření odmítá.

Prosazujeme politiku podobnou Švédsku, Švýcarsku, Finsku či Dánsku. Nejsou všechny země, jak tady neustále tvrdíte, ve stavu nějakého třikrát přísnějšího lock downu než je Česká republika. Afrika nedělá vůbec nic, nečetl jsem, že by tam vymírala populace po miliónech, skandinávské země i Švýcarsko mají daleko zdrženlivější míru opatření. Švédové mají nyní třetinu pacientů ve vážném stavu oproti České republice a čísla jim klesají oproti katastrofickým prognózám, které jim někteří věštili. Švýcaři zaznamenali stejný pokles nakažených jako Česká republika bez drakonických opatření a mají asi o 40 % méně mrtvých.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



Čili není pravda, že ta cesta, kterou vy jdete, je ta jediná možná, jediná jakoby vědecky opřená. Vaše vládní opatření stojí miliardy korun denně a likvidujete lidi a celé rodiny ekonomicky po tisících.

Nouzový stav má smysl, pokud bude činorodý, příprava vakcíny, ochrana seniorů, posílání vysokoškoláků a úředníků do pečováků, nemocnic, trasovacích center, já nevím, zkrátka mobilizace země na překonání těžké situace, nikoliv likvidace části společnosti, umrtvování a ponechání veškerého úsilí na pár stovkách statečných lékařů a sester.

Vaše nějaká kolektivní nenávist zrovna k hospodským mě jako fascinuje. Když se podíváme na čísla, tak jsem četl, že policie provedla 30 tisíc kontrol za poslední dva dny a našla 96 porušení krizových opatření, nikoliv jednotlivců, nějakých lidí, co neměli roušku, ale restaurace. Já jsem to spočítal, to jsou 3 promile. To vede dokonce k tomu, že někteří členové vlády ........(?) navrhují brát hospodské preventivně do vazby, což tady nebylo od roku 1988, možná ještě 1989 to používali. Jo?

Zkrátka a dobře, vy tu epidemii neřídíte, nemyslete si to. Já chápu, že to svádí, že se cítíte důležitě, je to velká odpovědnost. Já se tomu nechci jakoby vysmívat, já to chápu, že je to velice těžké, ale nemějte pocit, že na vašich rozhodnutích závisí, jak ta epidemie bude procházet dál. Buď ještě bude akcelerovat, nebo se zmenší. Vždyť to přece nemůžete tušit a nevíte nic o tom, jaká vaše opatření přinášejí přesně efekt. A výsledky různých zemí nejsou jednoznačné.

Děkuji za pozornost.

