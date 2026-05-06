Kordová Marvanová: Navrhujeme kompetenci NKÚ nad hospodařením médií veřejné služby

06.05.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Projev na 17. schůzi Poslanecké sněmovny dne 6. května 2026 k senátnímu návrhu novely ústavy

Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Dovolte mi, abych představila v rámci druhého čtení senátní návrh novely ústavy, jehož cílem je rozšířit omezený rozsah ústavních kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu, a to v souladu s dlouhodobě diskutovaným záměrem posílit kontrolu hospodaření médií veřejné služby zřízených zákonem, tedy posílit kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu.

Tento návrh předkládá nebo schválil Senát už podruhé. Nejdříve na konci vašeho minulého volebního období už jsme ho předložili do Sněmovny. Bohužel nestihl se projednat, takže jsme ho schválili znovu, poslali k vám do Sněmovny. V Senátu byl návrh schválen naprosto výraznou většinou hlasů napříč politickým spektrem.

Tento návrh jsme připravili na základě toho, že minulé vlády i tato vláda měly v programu posílení kontroly hospodaření médií veřejné služby s cílem posílit transparentnost, důvěryhodnost. Byla na tom široká shoda, pouze to nebylo stihnuto zrealizovat v tom minulém volebním období.

Domnívám se, že to je velmi důležitý dluh a že by měli setrvat všichni, kteří byli za tím, aby tato kontrola byla zavedena, aby i v tomto volebním období za tím stáli, protože veřejnost to očekává, odborná veřejnost je ve shodě, podporují to také média veřejné služby, Česká televize i Český rozhlas.

Novela ústavy je předkládána jako naprosto úzká právě z toho důvodu, že minulé pokusy, když ta novela ústavy byla širší, tak vlastně kvůli neshodě na jiných tématech to neprošlo. Proto tedy navrhujeme čistě jednoduchou novelu, doplnění nové věty do čl. 97 právě o kompetenci Nejvyššího kontrolního úřadu nad hospodaření médií veřejné služby.

Děkuji.

