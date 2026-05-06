Ministr Šťastný: Došla mi trpělivost s opozicí

Dámy a pánové, milí občané,
říkám, milí občané proto, protože víte, kolik je hodin? Je 15.44. A my od této chvíle... Já nechci říct, že mi došla trpělivost nebo dochází trpělivost, ale došla mi trpělivost s opozicí, která dostává a dostala hodně prostoru k tomu, aby se vyjádřila, ale od demokratických voleb a ustanovení této Sněmovny uplynulo už hodně času a ten model, a to schéma, které tady je, je prakticky konstantní.
Je 15.44 hodin, začali jsme tuto schůzi dnes v 9 ráno, neprojednali jsme nic. Opozice zde v debatě k programu s přednostními právy fakticky, aniž se otevřela vůbec rozprava, zablokovala na další den tuto Poslaneckou sněmovnu, od 9 do 15.45. Včera ji zablokovala od 14 hodin do nevím 1 hodiny v noci? Dobře.
Já bych býval nevystupoval, kdyby pan poslanec Marian Jurečka se do mě nenavážel a tady na mě nějakým způsobem verbálně negestikuloval a nevyzýval mě k vystupování za to, že mám hlavu v dlaních. Já jsem měl hlavu v dlaních ve chvíli, kdy bývalý ministr práce a sociálních věcí pan Marian Jurečka hovořil o sociálních službách. Já vím, že on vzděláním ani povoláním se této věci nikdy nevěnoval, pouze jako politik se tomu věnoval v oblasti svého ministrování, ale já jsem měl ruce v dlaních proto, protože vím, jak sociální služby fungují.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
Od prvního lůžka jsem vybudoval největší síť poskytovatelů sociálních služeb s dneska více než 6 500 lůžky ve více než 54 zařízeních zaměstnávající tisíce lidí. A vy tady říkáte, vy, který jste měl možnost, prostřednictvím pana předsedajícího, pane Jurečko, reformovat sociální služby, tak tady kritizujete naši vládu za systém sociálních služeb. To je neuvěřitelné, to je neuvěřitelné.
Čekací doby na lůžka v domovech seniorů, domovech se zvláštním režimem či domovech pro osoby se zdravotním postižením, tedy v zařízeních sociálních služeb jsou ne někdy měsíce, ale jsou roky. Po čtyřech letech vašeho vládnutí jsou to roky, kdy lidé čekají v pořadnících (do) zařízeních sociálních služeb, aby se na ně dostala řada. Jsou to měsíce, mnohdy téměř rok, kdy lidé čekají na příspěvek na péči, ať už jsou to potřební doma nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb, tak čekají na to oni i jejich rodiny, popřípadě poskytovatelé těchto sociálních služeb, aby dostali příspěvek a mohli péči financovat.
Co jste pro zlepšení této situace udělal? Jakákoliv reforma za celou dobu vaší vlády v sociálních službách se nekonala. Nezměnili jste financování sociálních služeb, nechali jste naprosto netransparentní systém přerozdělování dotací klientelisticky, netransparentně z krajů na jednotlivé poskytovatele.
Nenastavili jste reformu financování, nezajistili jste, aby peníze směřovaly ke klientům, nezajistili jste dostatečné podmínky pro zaměstnance sociálních služeb, pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, zdravotnický personál a tak dále. A vy se divíte, že tady sedím tiše, nic neříkám a držím si ruku v dlaních. Tak za to začnete vyzývat Motoristy a kritizovat mě, který jsem na rozdíl od vás tady vybudoval lůžka pro tisíce klientů?
Co jste udělal vy? Seděl jste za státní peníze na ministerstvu, bral jste z daní daňových poplatníků peníze a za tyto peníze jste nedokázal ten systém ani zreformovat. To pokládám za problém a příště prosím, věřím v to, že zcela objektivně, pokud se budete obracet na Motoristy nebo některé jejich zástupce, tak zhodnotíte, zhodnotíte zkušenosti, praxi i profesní vyspělost.
Já vám děkuji.
