Kocumová (LOL!): Když vidíme nastavení priorit, je nám z toho smutno. Podchod za 52 milionů?

Že jste o tomto problému v soupisu priorit města, nutných k řešení, nikdy neslyšeli? Nevadí. Že se stále všude mluví o tom, jak město nemá peníze právě ani na řešení havarijních stavů ve vlastním majetku? Evidentně také nevadí. Ono je totiž možné na tuto otázku čerpat dotace, a tak neřešme, zda to je to hlavní, co město potřebuje, nebo ne.

Celá investice vyjde na asi 52 (!!!) milionů korun, město by se mělo podílet více než 16 miliony. „Vypadá to, že je to strašně peněz. Ale nad tím je kolejiště, musí se vybrat spodek a vytvořit konstrukce, poté se tam opět musí vytvořit kolejiště.“ uvedl náměstek Němeček.

Jenže ono to nevypadá jako strašně moc peněz. Ono to je strašně moc peněz. A to i kdyby letošní rozpočet města už tak nebyl schválený se schodkem 380 mil. Kč.

Problémem, který město chce řešit, je, že podchod je velmi tmavý, vlhký, úzký a také nízký, jeho výška je jen 1,8 metru. Přestavbou by všechno zmizelo. Nově by podchod měl být široký pět metrů a světlá výška byla 2,5 metru. Také by se zkrátil z původních 41 metrů na 32,75 metru. A to za 52 mil., 16 mil. z městských, stojí. Nebo ne?

„Čtyři roky jsem tudy chodila do školy. Není to chlouba města, ale rozhodně mě nikdy nenapadlo, že by právě tohle měl být zásadní problém. Rozhodně ne ve chvíli, kdy není na řešení havarijních stavů škol, zastavily se realizace připravených dětských hřišť, některé městské čtvrti čekají na krytou zastávku několik let...“ vypočítává Zuzana Kocumová.

Bc. Zuzana Kocumová BPP



„Již několik let žádáme 200 tis. na veřejné osvětlení v ulici, kde lidé žijí, každý den tudy chodí do práce. Ale to nejde. A nyní se bez problémů najde 16 mil. na řešení podchodu, kde zásadní problém vzniká v době hokejových zápasů? Tomu opravdu nerozumím,“ pozastavil se nad volbou priorit jeden z mnoha občanů Liberce v diskusi na facebooku.

Šlo by najít jiné řešení? Nemyslíme si, že kvůli zesvětlení a rozšíření podchodu, který kapacitně nevyhovuje opravdu především (nechceme říkat, že jen, ač by to možná bylo přesnější) v době konání hokejových zápasů, je nutné překopat celé kolejiště. Většina procházejících si stěžuje na pocit nebezpečí. Průchod je opravdu velmi tmavý - aby ne, světla jsou nedostatečná. Co kdyby se osadil silnějšími světly a kamerovým systémem, vymaloval se světlou barvou a na straně, kde je prudké schodiště, by se udělal traverzový chodník, aby se sklon zmírnil? A v době hokeje se do těchto míst postavili 2 policisté navíc.

„Jistě někdo může namítat, a jistě také bude, že to je polovičaté řešení. Ale máme na jedné straně dělat dokonalá řešení v místech, která sice nejsou ideální, ale jsou funkční? A navíc s menšími zásahy by došlo ke obrovskému posunu? Kolik takových místě ve městě je? Nejsou ve městě důležitější problémy za zlomek financí, které ale lidi trápí daleko víc?“ ptá se Kocumová.

Když vidíme nastavení priorit současného města, které nemá na opravy svého majetku, ale už navýšil o více než milion svůj rozpočet na propagaci, poskytnul 1,5 mil. dotaci na natáčení seriálu o drogové mafii a nyní bez problému vytáhne více než 16 mil. na řešení podchodu, o kterém se nikdy nemluvilo, a jeho ostatní havarijní stavy a podněty občanů přešlapují na místě, je nám z toho velmi smutno. Takto se opět jen bude navyšovat rozpočtový schodek, aniž by se alespoň snižovat vnitřní dluh města.

